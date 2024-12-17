Стерлинг не покинет "Арсенал" в январе

Вингер Рахим Стерлинг не собирается прерывать свою аренду в "Арсенале" в январе, несмотря на дефицит игровых минут.

Оказавшись за бортом планов главного тренера "Челси" Энцо Марески, минувшим летом Стерлинг присоединился к "Арсеналу" на правах аренды до конца сезона 2024/25.



Пока этот трансфер совершенно не оправдывает себя. Стерлинг не появляется в стартовом составе "Арсенала" с октября, а в рамках Премьер-Лиги сыграл лишь 146 минут за команду Микеля Артеты.



На фоне дефицита игрового времени появились слухи, что "Челси" может досрочно прекратить аренду Стерлинга, чтобы затем отправить 30-летнего англичанина в другой клуб.



Однако Evening Standard утверждает, что Стерлинг останется в "Арсенале" до конца сезона. Рахим прилежно тренируется и надеется, что во второй половине сезона проявит себя лучше.



Добавим, арендное соглашение по Стерлингу не предусматривает опции или обязательства по выкупу, а значит следующим летом Рахим — со своей внушительной зарплатой — снова станет головной болью "Челси".