Каррагер: "Уход Рэшфорда из МЮ неминуем"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что уход нападающего Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед" неминуем.

Рэшфорд неожиданно не попал в заявку "Юнайтед" на дерби против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье, на фоне чего появились слухи, что главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим собирается избавиться от Маркуса в январе.



Каррагер чувствует, что Рэшфорд исчерпал себя в "Юнайтед", и расставание пойдет на пользу обеим сторонам.



"Большинство приходящих тренеров хотят отправить сигнал команде насчет стандартов их футбольного клуба. В каком-то смысле это решение ощущается крупнее, чем оно есть на самом деле".



"Маркус Рэшфорд в их сильнейшем стартовом составе? А настолько ли он хорош? Мы говорим не о звезде мирового уровня. Вообще-то, думаю, мы слишком много говорим о Маркусе Рэшфорде, если быть предельно честным".



"Он хороший игрок, он не великий игрок, он был действительно хорошим игроком для "Манчестер Юнайтед". Настало время для него покинуть клуб, но кто знает, найдутся ли желающие его забрать, учитывая зарплату парня и прочие вещи".



"Я просто думаю, что расставание неминуемо на определенном этапе, и чем раньше это случится, тем будет лучше для "Манчестер Юнайтед" и Рэшфорда", — сообщил Каррагер Sky Sports.