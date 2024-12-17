"Ливерпуль" и Трент не могут договориться по зарплате
У "Ливерпуля" и защитника Трента Александер-Арнольда возникли большие разногласия в процессе переговоров о новом контракте.
Действующий контракт Александер-Арнольда истекает в конце этого сезона, и уже с января Трент сможет свободно общаться с зарубежными клубами.
Боссы "Ливерпуля" не теряют надежд склонить Александер-Арнольда к новой сделке, однако в данный момент стороны сильно расходятся насчет зарплаты.
Дело в том, что "Ливерпуль" предлагает Тренту прибавку в 70,000 относительно текущей зарплаты 26-летнего англичанина в 180,000 фунтов в неделю, утверждает The Sun.
В то же время Александер-Арнольд рассчитывает на 350,000 фунтов в неделю, как у ведущих игроков Премьер-Лиги, включая нападающего "красных" Мохамеда Салаха.
При этом Трент открыт к идее остаться в "Ливерпуле", несмотря на настойчивые слухи насчет "Реала".
17.12.2024 08:00
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Всё понятно, сваливает.
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