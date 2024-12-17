"Ливерпуль" и Трент не могут договориться по зарплате

У "Ливерпуля" и защитника Трента Александер-Арнольда возникли большие разногласия в процессе переговоров о новом контракте.

Действующий контракт Александер-Арнольда истекает в конце этого сезона, и уже с января Трент сможет свободно общаться с зарубежными клубами.



Боссы "Ливерпуля" не теряют надежд склонить Александер-Арнольда к новой сделке, однако в данный момент стороны сильно расходятся насчет зарплаты.



Дело в том, что "Ливерпуль" предлагает Тренту прибавку в 70,000 относительно текущей зарплаты 26-летнего англичанина в 180,000 фунтов в неделю, утверждает The Sun.



В то же время Александер-Арнольд рассчитывает на 350,000 фунтов в неделю, как у ведущих игроков Премьер-Лиги, включая нападающего "красных" Мохамеда Салаха.



При этом Трент открыт к идее остаться в "Ливерпуле", несмотря на настойчивые слухи насчет "Реала".