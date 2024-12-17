Анри: "Арсенал" слишком предсказуем"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что команда Микеля Артеты стала слишком предсказуема в атаке.

"Арсенал" не забивает с игры уже три матча Премьер-Лиги кряду, последние три гола оформив благодаря розыгрышам угловых.



Когда "Арсенал" пытается созидать при открытой игре, то слишком полагается на Букайо Сака, и Анри кажется, что это упрощает жизнь соперникам "канониров".



"Когда "Арсенал" в беде, мяч направляется Букайо Сака, и это слишком предсказуемо. Мяч направляется Букайо Сака, и против этого легко обороняться".



"Они слишком предсказуемы. Я не говорю, что забивать после стандартов — это плохо. Это выдающийся навык. Я просто говорю, что свои последние три гола в лиге они забили после стандартов".



"Когда смотришь "Арсенал", то чувствуешь, что прямо сейчас они могут забить только после стандарта. Мы победили "Манчестер Юнайтед", но мы создали не так много", — сообщил Анри в эфире Sky Sports.