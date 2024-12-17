Анри: "Арсенал" слишком предсказуем"
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что команда Микеля Артеты стала слишком предсказуема в атаке.
"Арсенал" не забивает с игры уже три матча Премьер-Лиги кряду, последние три гола оформив благодаря розыгрышам угловых.
Когда "Арсенал" пытается созидать при открытой игре, то слишком полагается на Букайо Сака, и Анри кажется, что это упрощает жизнь соперникам "канониров".
"Когда "Арсенал" в беде, мяч направляется Букайо Сака, и это слишком предсказуемо. Мяч направляется Букайо Сака, и против этого легко обороняться".
"Они слишком предсказуемы. Я не говорю, что забивать после стандартов — это плохо. Это выдающийся навык. Я просто говорю, что свои последние три гола в лиге они забили после стандартов".
"Когда смотришь "Арсенал", то чувствуешь, что прямо сейчас они могут забить только после стандарта. Мы победили "Манчестер Юнайтед", но мы создали не так много", — сообщил Анри в эфире Sky Sports.
17.12.2024 07:00
Просмотров: 97
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: