МЮ вычисляет игрока, который стоит за утечками информации о составе
"Манчестер Юнайтед" пытается вычислить игрока, который стоит за утечками информации насчет состава команды на матчи.
Информация о стартовом составе "Юнайтед" на воскресное дерби против "Манчестер Сити" распространилась в социальных сетях в субботу вечером.
Эта информация, включая отсутствие в старте Алехандро Гарначо и Маркуса Рэшфорда, полностью подтвердилось, и подобное происходит с "Юнайтед" не первый раз.
Как сообщает The Sun, после очередного инцидента "Юнайтед" инициировал внутреннее расследование, а главный тренер Рубен Аморим лично допросил Амада Диалло и Гарначо как подозреваемых.
Аморим остался удовлетворен ответами Диалло и Гарначо, которые заверили своего босса, что не стоят за этими "сливами", поэтому поиски продолжаются.
17.12.2024 00:05
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Последние комментарии:
Очевидно Рашфорд.
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Утечка всегда находится рядом,он же штатный пенальтист команды.
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Мейсон Маунт , легенда Челси . А теперь по делу : кто считает , что у Аморима красивое тело ?
Отпишитесь снизу )
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