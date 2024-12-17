МЮ вычисляет игрока, который стоит за утечками информации о составе

Рубен Аморим "Манчестер Юнайтед" пытается вычислить игрока, который стоит за утечками информации насчет состава команды на матчи.

Информация о стартовом составе "Юнайтед" на воскресное дерби против "Манчестер Сити" распространилась в социальных сетях в субботу вечером.

Эта информация, включая отсутствие в старте Алехандро Гарначо и Маркуса Рэшфорда, полностью подтвердилось, и подобное происходит с "Юнайтед" не первый раз.

Как сообщает The Sun, после очередного инцидента "Юнайтед" инициировал внутреннее расследование, а главный тренер Рубен Аморим лично допросил Амада Диалло и Гарначо как подозреваемых.

Аморим остался удовлетворен ответами Диалло и Гарначо, которые заверили своего босса, что не стоят за этими "сливами", поэтому поиски продолжаются.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2024 00:05

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  1. brown-ale 17.12.2024 01:10 # brown-ale
    Очевидно Рашфорд.

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  2. hunter022 17.12.2024 00:22 # hunter022
    Утечка всегда находится рядом,он же штатный пенальтист команды.

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  3. gidro-met 17.12.2024 00:07 # gidro-met
    Мейсон Маунт , легенда Челси . А теперь по делу : кто считает , что у Аморима красивое тело ?
    Отпишитесь снизу )

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