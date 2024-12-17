МЮ вычисляет игрока, который стоит за утечками информации о составе

"Манчестер Юнайтед" пытается вычислить игрока, который стоит за утечками информации насчет состава команды на матчи.

Информация о стартовом составе "Юнайтед" на воскресное дерби против "Манчестер Сити" распространилась в социальных сетях в субботу вечером.



Эта информация, включая отсутствие в старте Алехандро Гарначо и Маркуса Рэшфорда, полностью подтвердилось, и подобное происходит с "Юнайтед" не первый раз.



Как сообщает The Sun, после очередного инцидента "Юнайтед" инициировал внутреннее расследование, а главный тренер Рубен Аморим лично допросил Амада Диалло и Гарначо как подозреваемых.



Аморим остался удовлетворен ответами Диалло и Гарначо, которые заверили своего босса, что не стоят за этими "сливами", поэтому поиски продолжаются.