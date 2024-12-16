Кайседо: "Канте — мой идол"

Мойсес Кайседо Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо признался, что экс-игрок "синих" Нголо Канте является идолом для него.

Летом 2023 "Челси" сделал Кайседо самым дорогим игроком Премьер-Лиги за все времена, купив Мойсеса у "Брайтона" за 115 миллионов фунтов.

Кайседо неважно провел свой дебютный сезон на "Стэмфорд Бридж", но в этом все больше походит на Канте — игрока, который является его источником вдохновения.

"Он мой идол, каждый знает это. Как я уже говорил раньше, я просто стараюсь помогать команде и своим партнерам по команде".

"Он был очень большим игроком для "Челси". Я всегда смотрел видео с ним, и теперь я стараюсь изо всех сил", — цитирует Кайседо Sky Sports.


Метки Кайседо, Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2024 23:00

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