"Саутгемптон" договаривается с Данни Релем
Главный тренер "Шеффилд Уэнсдей Данни Рель является одним из ведущих кандидатов на замену уволенному Расселлу Мартину в "Саутгемптоне".
Напомним, "Саутгемптон" указал Мартину на дверь сразу после домашнего поражения 0:5 от "Тоттенхэма" в воскресенье вечером.
По информации Sky Sport Germany, Рель уже ведет переговоры с "Саутгемптоном", где в свое время он трудился ассистентом Ральфа Хазенхюттля.
35-летний немец весьма успешно тренирует "Шеффилд Уэнсдей" из Чемпионшипа и недавно также рассматривался "Лестером" на замену уволенному Стиву Куперу.
А если верить talkSPORT, со стороны "Саутгемптона" также существует интерес к бывшему главному тренеру сборной Дании Касперу Юльманну.
16.12.2024 22:00
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Каспер Юльманн - не внушает доверия, человек который разбирается только в специфике датского футбола. Местечковый специалист. Немец поинтересней вариант. Но не честный по отношению к нему, когда вы пол чемпионата уже отыграли и набрали только 5 очков, чего вы хотите от тренера?
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