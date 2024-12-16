"Саутгемптон" договаривается с Данни Релем

Главный тренер "Шеффилд Уэнсдей Данни Рель является одним из ведущих кандидатов на замену уволенному Расселлу Мартину в "Саутгемптоне".

Напомним, "Саутгемптон" указал Мартину на дверь сразу после домашнего поражения 0:5 от "Тоттенхэма" в воскресенье вечером.



По информации Sky Sport Germany, Рель уже ведет переговоры с "Саутгемптоном", где в свое время он трудился ассистентом Ральфа Хазенхюттля.



35-летний немец весьма успешно тренирует "Шеффилд Уэнсдей" из Чемпионшипа и недавно также рассматривался "Лестером" на замену уволенному Стиву Куперу.



А если верить talkSPORT, со стороны "Саутгемптона" также существует интерес к бывшему главному тренеру сборной Дании Касперу Юльманну.