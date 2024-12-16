Защитник итальянской "Аталанты" Бен Годфри может вернуться в Премьер-Лигу в январе.

"Аталанта" только минувшим летом приобрела Годфри у "Эвертона" за 11 миллионов фунтов, но с тех пор Бен отметился лишь четырьмя появлениями на замену.



По информации Daily Mail, минимум четыре клуба Премьер-Лиги, включая "Ноттингем Форест" и "Вулверхэмптон", следят за ситуацией 26-летнего англичанина.



"Аталанта", которая в данный момент лидирует в Серии А, открыта к расставанию с Годфри в январе, но Бен, вероятно, отправится только в аренду.