Годфри может вернуться в Премьер-Лигу в январе.

Бен Годфри Защитник итальянской "Аталанты" Бен Годфри может вернуться в Премьер-Лигу в январе.

"Аталанта" только минувшим летом приобрела Годфри у "Эвертона" за 11 миллионов фунтов, но с тех пор Бен отметился лишь четырьмя появлениями на замену.

По информации Daily Mail, минимум четыре клуба Премьер-Лиги, включая "Ноттингем Форест" и "Вулверхэмптон", следят за ситуацией 26-летнего англичанина.

"Аталанта", которая в данный момент лидирует в Серии А, открыта к расставанию с Годфри в январе, но Бен, вероятно, отправится только в аренду.


Метки Аталанта, Годфри

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2024 21:00

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