"Комо" позвал Алли тренироваться

Деле Алли Итальянский клуб "Комо" предложил английскому полузащитнику Деле Алли возможность перезагрузить свою карьеру.

Алли находится без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Эвертоном", хотя последние месяцы Деле продолжал пользоваться инфраструктурой "ирисок".

В минувшее воскресенье Алли был замечен в Италии на победном для "Комо" матче Серии А против "Ромы" (2:0), и это неспроста.

Оказывается, бывший полузащитник "Челси" и "Арсенала" Сеск Фабрегас, который сейчас является главным тренером "Комо", сделал предложение 28-летнему англичанину.

"Возможно, он будет тренироваться с нами после Рождества, чтобы обрести форму", — цитирует Фабрегаса ESPN.


Метки Алли, Комо, Фабрегас

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2024 20:00

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  1. gidro-met 16.12.2024 20:34 # gidro-met
    Вроде тело как у Беллингема , играл топово.

    Почему бы не заиграть снова ?

    (ответить)

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