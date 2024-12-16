"Комо" позвал Алли тренироваться

Итальянский клуб "Комо" предложил английскому полузащитнику Деле Алли возможность перезагрузить свою карьеру.

Алли находится без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Эвертоном", хотя последние месяцы Деле продолжал пользоваться инфраструктурой "ирисок".



В минувшее воскресенье Алли был замечен в Италии на победном для "Комо" матче Серии А против "Ромы" (2:0), и это неспроста.



Оказывается, бывший полузащитник "Челси" и "Арсенала" Сеск Фабрегас, который сейчас является главным тренером "Комо", сделал предложение 28-летнему англичанину.



"Возможно, он будет тренироваться с нами после Рождества, чтобы обрести форму", — цитирует Фабрегаса ESPN.