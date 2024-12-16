"Юнайтед" выставил Рэшфорда на трансфер

"Манчестер Юнайтед" выставил на трансфер своего нападающего Маркуса Рэшфорда в преддверии зимнего окно.

Рэшфорд, как и Алехандро Гарначо, неожиданно не попал в заявку "Юнайтед" на дерби против "Манчестер Сити" накануне, и если аргентинский вингер пока входит в планы главного тренера Рубена Аморима, дни Маркуса на "Олд Траффорд", похоже, сочтены.



Как сообщает The Guardian, Аморим принял решение, что "Юнайтед" нужно избавиться от Рэшфорда, чтобы обеспечить "культурный сдвиг" в клубе.



Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф уже ясно дал понять, что не будет терпеть пассажиров, и готов поступить с Рэшфордом столь же беспощадно, как и с Дэном Эшуортом, уволенным с поста спортивного директора через пять месяцев после назначения.



27-летний Рэшфорд продолжает получать 365,000 фунтов в неделю, и в идеале "Юнайтед" хотел бы продать своего воспитанника уже в январе.