"Юнайтед" выставил Рэшфорда на трансфер

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" выставил на трансфер своего нападающего Маркуса Рэшфорда в преддверии зимнего окно.

Рэшфорд, как и Алехандро Гарначо, неожиданно не попал в заявку "Юнайтед" на дерби против "Манчестер Сити" накануне, и если аргентинский вингер пока входит в планы главного тренера Рубена Аморима, дни Маркуса на "Олд Траффорд", похоже, сочтены.

Как сообщает The Guardian, Аморим принял решение, что "Юнайтед" нужно избавиться от Рэшфорда, чтобы обеспечить "культурный сдвиг" в клубе.

Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф уже ясно дал понять, что не будет терпеть пассажиров, и готов поступить с Рэшфордом столь же беспощадно, как и с Дэном Эшуортом, уволенным с поста спортивного директора через пять месяцев после назначения.

27-летний Рэшфорд продолжает получать 365,000 фунтов в неделю, и в идеале "Юнайтед" хотел бы продать своего воспитанника уже в январе.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 16.12.2024 20:05 # chelsea88
    Леол, гейгуннеры подберут с удовольствием. Им как раз нападающий нужен.

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  2. division 16.12.2024 19:20 # division
    К своему корешу Лингарду поедет. Хотя хз где он вообще сейчас

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  3. iq 16.12.2024 19:03 # iq
    Нашли крайнего
    Не удивлён что он черный)))

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