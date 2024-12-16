Де Брюйне не вел переговоров насчет своего будущего
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что не вел никаких переговоров о своем будущем.
Контракт Де Брюйне с "Сити" истекает в конце сезона, и недавно появились слухи, что Кевин может уехать в МЛС уже в январе, не дожидаясь следующего лета.
Реальность же такова, что 33-летний бельгиец не обсуждал свое будущее — ни с "Сити", ни с каким-либо другим клубом.
"Есть ли какие-либо новости насчет моего будущего? Не особо. Так бывает, что иногда вы много видите и много читаете. Людям кажется, что они знают больше, поэтому мне, возможно, стоит поговорить с ними!"
"Нет, я ни с кем не разговаривал к данному моменту. Сейчас не время для этого. Этот момент определенно не является правильным. Я в порядке, я счастлив, и я делаю свою работу. Всему свое время, и все будет в порядке", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.
16.12.2024 18:00
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Лесу нужны деревья
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