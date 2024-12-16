Де Брюйне не вел переговоров насчет своего будущего

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что не вел никаких переговоров о своем будущем.

Контракт Де Брюйне с "Сити" истекает в конце сезона, и недавно появились слухи, что Кевин может уехать в МЛС уже в январе, не дожидаясь следующего лета.



Реальность же такова, что 33-летний бельгиец не обсуждал свое будущее — ни с "Сити", ни с каким-либо другим клубом.



"Есть ли какие-либо новости насчет моего будущего? Не особо. Так бывает, что иногда вы много видите и много читаете. Людям кажется, что они знают больше, поэтому мне, возможно, стоит поговорить с ними!"



"Нет, я ни с кем не разговаривал к данному моменту. Сейчас не время для этого. Этот момент определенно не является правильным. Я в порядке, я счастлив, и я делаю свою работу. Всему свое время, и все будет в порядке", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.