Магуайр ведет "позитивные переговоры" с МЮ о новом контракте

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что ведет "позитивные переговоры" о новом контракте.

Действующий контракт Магуайра истекает в конце этого сезона, вдобавок "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Однако Магуайр успел проявить себя ценным игроком при новом главном тренере Рубене Амориме, и теперь может получить новую сделку, что 31-летний англичанин поведал после победы 1:2 над "Манчестер Сити" накануне.



"Слушайте, я толком не думал об этом. У меня все еще остается этот сезон, и в их (клуба) руках есть опция продления".



"Но да, в данный момент есть позитивные признаки, и переговоры, которые я веду, проходят позитивно", — цитирует Магуайра Sky Sports.