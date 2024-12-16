Магуайр ведет "позитивные переговоры" с МЮ о новом контракте
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что ведет "позитивные переговоры" о новом контракте.
Действующий контракт Магуайра истекает в конце этого сезона, вдобавок "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.
Однако Магуайр успел проявить себя ценным игроком при новом главном тренере Рубене Амориме, и теперь может получить новую сделку, что 31-летний англичанин поведал после победы 1:2 над "Манчестер Сити" накануне.
"Слушайте, я толком не думал об этом. У меня все еще остается этот сезон, и в их (клуба) руках есть опция продления".
"Но да, в данный момент есть позитивные признаки, и переговоры, которые я веду, проходят позитивно", — цитирует Магуайра Sky Sports.
16.12.2024 17:00
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