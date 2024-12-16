Витор Перейра на пороге назначения в "Вулверхэмптоне"

"Вулверхэмптон" надеется назначить Витора Перейру своим новым главным тренером в ближайшие 24-48 часов.

По информации Sky Sports, "Вулверхэмптон" уже достиг предварительной договоренности насчет компенсации за Перейру с "Аль-Шабабом" из Саудовской Аравии, где Витор трудится с февраля.



Переговоры с саудитами продолжаются, и "волки" ожидают, что Перейра прилетит в Англию посреди недели и будет иметь несколько дней на подготовку к противостоянию с "Лестером" на выходных, сообщает Sky Sports.



Перейре предстоит стать очередным португальским тренером "Вулверхэмптона" после Бруну Лаже и Нуну Эшпириту Санту.



Компания Fosun, владеющая клубом с "Молинью", известна близкими отношениями с португальским агентом Жорже Мендешем, однако участвует ли тот в приглашении Перейры, неясно.



В 2022 году Перейра был близок к назначению главным тренером "Эвертона", однако будет болельщиков заставил руководство "ирисок" отказаться от этого варианта и позвать Фрэнка Лэмпарда.