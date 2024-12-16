Витор Перейра на пороге назначения в "Вулверхэмптоне"

Витор Перейра "Вулверхэмптон" надеется назначить Витора Перейру своим новым главным тренером в ближайшие 24-48 часов.

По информации Sky Sports, "Вулверхэмптон" уже достиг предварительной договоренности насчет компенсации за Перейру с "Аль-Шабабом" из Саудовской Аравии, где Витор трудится с февраля.

Переговоры с саудитами продолжаются, и "волки" ожидают, что Перейра прилетит в Англию посреди недели и будет иметь несколько дней на подготовку к противостоянию с "Лестером" на выходных, сообщает Sky Sports.

Перейре предстоит стать очередным португальским тренером "Вулверхэмптона" после Бруну Лаже и Нуну Эшпириту Санту.

Компания Fosun, владеющая клубом с "Молинью", известна близкими отношениями с португальским агентом Жорже Мендешем, однако участвует ли тот в приглашении Перейры, неясно.

В 2022 году Перейра был близок к назначению главным тренером "Эвертона", однако будет болельщиков заставил руководство "ирисок" отказаться от этого варианта и позвать Фрэнка Лэмпарда.


Метки Аль-Шабаб, Вулверхэмптон, Перейра, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 130

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bembo 16.12.2024 16:03 # bembo
    вряд ли спасутся
    банально не вижу кого они должны вытеснить

    максимум лестер

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: