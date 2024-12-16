Рой Кин советует Рэшфорду уйти из МЮ

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал нападающему "красных дьяволов" Маркусу Рэшфорду уйти из клуба.

Рэшфорд неожиданно не попал в заявку "Юнайтед" на дерби против "Манчестер Сити" накануне, как и Алехандро Гарначо, а главный тренер "дьяволов" Рубен Аморим дал понять, что недоволен поведением обоих игроков за пределами футбольного поля.



Рэшфорд забил три гола после назначения Аморима в ноябре, однако игре Маркуса по-прежнему отчаянно не хватает стабильности, поэтому Кин советует 27-летнему англичанину сменить обстановку.



"Это большое решение. Очевидно, он (Аморим) увидел нечто, что ему не нравится. Но для тех, кто наблюдал "Манчестер Юнайтед" в последнее время, это не является большим сюрпризом, потому что оба этих игроки были плохи. Он (Аморим) просто дал понять, что с него хватит".



"Это большое решение, но мне нравится видеть это — он установил правила. Смена клуба пошла бы Маркусу на пользу — ему нужен новый вызов. Он уже давно здесь. Когда ты в большом клубе, и твой настрой не в порядке, как это было с ним в последнее время, иногда лучше расстаться", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.