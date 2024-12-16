Фернандеш похвалил "неудержимого" Диалло

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш выступил с похвалой в адрес своего партнера по команде Амада Диалло после победы 1:2 над "Манчестер Сити".

Диалло стал главным героем дерби Манчестера на "Этихад" накануне, заработав для своей команды пенальти и забив победный гол.



Фернандеш чувствует, что в такой форме Диалло неудержим, однако Бруну не хочет перехвалить 22-летнего ивуарийца.



"Он делает замечательные вещи, и он способен на гораздо большее. Он всегда активен, всегда подвижен, и поэтому он заработал пенальти и забил свой гол".



"Он великолепен, но я не буду много говорить, потому что нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе. Нам нужно, чтобы он играл нам этом уровне. Он неудержим, когда играет таким образом", — сообщил Фернандеш BBC.