Мареска: "Претендент на титул не пропускает, как пропустили мы"

Несмотря на сближение с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем", главный тренер "Челси" Энцо Мареска продолжает вычеркивать свою команду из числа претендентов на титул.

Накануне "Челси" победил "Брентфорд" со счетом 2:1 и теперь находится всего в двух очках позади "Ливерпуля", который, правда, имеет матч в запасе.



Однако та манера, в которой "Челси" пропустил от Бриана Мбемо, убеждает Мареску, что "синие" пока не могут считаться претендентом на титул.



"Думаю, мы не готовы сражаться за титул, и не имеет значения, сколько матчей мы выиграем. Одна из причин, почему я так думаю, заключается в том, что команда, умеющая сражаться за титул, не пропустит гол, как это сделали мы".



"Вброс аута на 90-й минуте, и мы пропускаем гол. Команда, которая знает, как выигрывать титул, не пропускает таким образом. Поэтому я продолжаю говорить, что мы не готовы".



"Я так говорю, даже если вы не верите мне. Я был бы счастлив оказаться под давлением от борьбы за титул. Но мы не можем пропускать такой гол, как пропустили, вскрывая игру и давая сопернику надежду получить очко", — цитирует Мареску The Independent.