Кукурелья был удален после матча с "Брентфордом"

Марк Кукурелья Будучи удаленным после финального свистка матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" накануне, защитник "Челси" Марк Кукурелья будет дисквалифицирован на игру с "Эвертоном".

Именно Кукурелья открыл счет в победном для "Челси" матче на "Стэмфорд Бридж" накануне (2:1).

Когда прозвучал финальный свисток, Кукурелья принялся конфликтовать с нападающим соперника Кевином Шаде, на что рефери отреагировал, показав по желтой карточке обоим игрокам за агрессивное поведение.

На тот момент Кукурелья уже имел "горчичник", поэтому 26-летний испанец увидел перед собой карточку красного цвета и теперь будет вынужден отбыть одноматчевую дисквалификацию.

Таким образом, Кукурелья пропустит выезд к "Эвертону" в воскресенье, а главному тренеру "Челси" Энцо Мареске придется ломать голову, кем заменить основного левого защитника.


Метки Брентфорд, дисквалификации, Кукурелья, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2024 11:00

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  1. petertosh 16.12.2024 12:13 # petertosh
    Там Чиллуэла совсем сгноили чтоли что он не может подменить?

    (ответить)

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