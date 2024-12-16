Кукурелья был удален после матча с "Брентфордом"

Будучи удаленным после финального свистка матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" накануне, защитник "Челси" Марк Кукурелья будет дисквалифицирован на игру с "Эвертоном".

Именно Кукурелья открыл счет в победном для "Челси" матче на "Стэмфорд Бридж" накануне (2:1).



Когда прозвучал финальный свисток, Кукурелья принялся конфликтовать с нападающим соперника Кевином Шаде, на что рефери отреагировал, показав по желтой карточке обоим игрокам за агрессивное поведение.



На тот момент Кукурелья уже имел "горчичник", поэтому 26-летний испанец увидел перед собой карточку красного цвета и теперь будет вынужден отбыть одноматчевую дисквалификацию.



Таким образом, Кукурелья пропустит выезд к "Эвертону" в воскресенье, а главному тренеру "Челси" Энцо Мареске придется ломать голову, кем заменить основного левого защитника.