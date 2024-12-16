Аморим предупредил Гарначо и Рэшфорда

Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предупредил Алехандро Гарначо и Маркуса Рэшфорда, что те должны соответствовать "невероятно высоким стандартам".

Гарначо и Рэшфорд неожиданно не попали в заявку "Юнайтед" на победный матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье (1:2).

Это отсутствие не было связано с травмами или нарушениями дисциплины, однако для Аморима имеет большое значение поведение игроков за пределами футбольного поля.

"Это не дисциплинарное наказание. На следующей неделе будет следующий матч, новая жизнь. Это зависит от того, как ты одеваешься, как ты питаешься и как ты взаимодействуешь со своими партнерами по команде".

"Когда люди в клубе лишаются своей работы, мы должны устанавливать свои стандарты невероятно высоко".

"Если на следующей неделе они будут тренироваться хорошо, как и остальные, то сыграют или будут в запасе. Это одинаково для каждого. Это не было дисциплинарным наказанием".

"Мы должны улучшить свои стандарты на поле и за его пределами. Это была обычная неделя", — цитирует Аморима Evening Standard.


Метки Аморим, Гарначо, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2024 10:00

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  1. drogba11cool 16.12.2024 11:04 # drogba11cool
    Сасиська специалист по красивым футболистам и как они одеваются, нужно его мнение по этому поводу.

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  2. gameboy 16.12.2024 10:46 # gameboy
    Блм в скамчестере подошёл к концу, ну а Горначо бегунок без мозга а-ля Уолкат

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  3. breadpeat 16.12.2024 10:33 # breadpeat
    Норм.. неужели адекватный кто то

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