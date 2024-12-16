Аморим предупредил Гарначо и Рэшфорда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предупредил Алехандро Гарначо и Маркуса Рэшфорда, что те должны соответствовать "невероятно высоким стандартам".

Гарначо и Рэшфорд неожиданно не попали в заявку "Юнайтед" на победный матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье (1:2).



Это отсутствие не было связано с травмами или нарушениями дисциплины, однако для Аморима имеет большое значение поведение игроков за пределами футбольного поля.



"Это не дисциплинарное наказание. На следующей неделе будет следующий матч, новая жизнь. Это зависит от того, как ты одеваешься, как ты питаешься и как ты взаимодействуешь со своими партнерами по команде".



"Когда люди в клубе лишаются своей работы, мы должны устанавливать свои стандарты невероятно высоко".



"Если на следующей неделе они будут тренироваться хорошо, как и остальные, то сыграют или будут в запасе. Это одинаково для каждого. Это не было дисциплинарным наказанием".



"Мы должны улучшить свои стандарты на поле и за его пределами. Это была обычная неделя", — цитирует Аморима Evening Standard.