Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" начал переговоры с Лероем Сане. "Манчестер Юнайтед" хочет Рандаля Коло-Муани. Грэм Поттер отказал "Вулверхэмптону". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Ливерпуль" начал переговоры с вингером "Баварии" Лероем Сане, рассматривая того в качестве замены для Мохамеда Салаха. (Bild)



"Ливерпуль" и "Арсенал" готовы заплатить 50-60 миллионов фунтов за нападающего "Брайтона" Жоао Педро. (Caught Offside)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет приобрести нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича в январе. (Caught Offside)



"Манчестер Юнайтед" хочет взять нападающего ПСЖ Рандаля Коло-Муани в аренду с опцией выкупа. (L'Equipe)



Коло-Муани не входит в планы главного тренера ПСЖ Луиса Энрике и также вызывает интерес со стороны "РБ Лейпциг". (Sky Sport Germany)



"Юнайтед" готов отпустить полузащитника Кристиана Эриксена уже в январе, если поступит устраивающее клуб предложение. (Sky Sport Germany)



Наставник "Юнайтед" Рубен Аморим надеется обзавестись левым защитником и центральным полузащитником в январе. (Football Insider)



"Манчестер Сити" хочет вернуть своего вингбека Джереми Фримпонга из "Байера". (Football Insider)



"Сити" нацелился на полузащитников Бруно Гимараэса из "Ньюкасла" и Флориана Вирца из "Байера". (The Times)



"Челси" не заинтересован в приглашении вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми в январе. (Ben Jacobs)



"Челси" и "Ливерпуль" готовы поспорить за левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза. (Football Insider)



"Ньюкасл" нацелился на защитника "Барселоны" Андреаса Кристенсена, которого каталонский клуб готов продать, чтобы зарегистрировать Дани Ольмо. (Fichajes)



"Ньюкасл" планирует продать Кирана Триппьера и Мигеля Альмирона. (Football Insider)



Другое



Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер отверг интерес "Вулверхэмптона", который ищет замену уволенному Гари О'Нилу. (The Guardian)



Дэн Фридкин, завершающий покупку "Эвертона", не собирается немедленно увольнять главного тренера Шона Дайча. (Football Insider)



"Борнмут" хочет заключить новый контракт с Андони Ираолой, опасаясь интереса других клубов Премьер-Лиги к своему главному тренеру. (TBR Football)



Болельщики "Саутгемптона" потянулись к выходу уже на 26-й минуте проигранного со счетом 0:5 матча против "Тоттенхэма". (The Sun)



Экс-главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получит рыцарское звание и титул сэра. (The Sun)



Бывший игрок "Сити" Михаил Кавелашвили был избран президентом Грузии. (BBC)