"Вулверхэмптон" договаривается с Витором Перейрой

"Вулверхэмптон" ведет переговоры с главным тренером "Аль-Шабаба" из Саудовской Аравии Витором Перейрой.

Накануне — на следующий день после домашнего поражения 1:2 от "Ипсвича" — "Вулверхэмптон" объявил о своем расставании с Гари О'Нилом.



О'Нил оставил "Вулверхэмптон" на 19-м месте в таблице Премьер-Лиги, в пяти очках от спасительного места.



С работой на "Молинью" связывают многих специалистов, от Стива Купера до Оле Гуннара Сульшера, однако The Telegraph утверждает, что "волки" уже определились с приоритетной целью на замену О'Нилу.



"Вулверхэмптон" еще в субботу вечером начал переговоры с Перейрой, с клубом которого "Аль-Шабабом" у "волков" установлены рабочие отношения благодаря продаже вингера Даниэла Поденсе минувшим летом.



Перейра трудится в Саудовской Аравии с февраля, до этого поработав со множеством клубов со всего мира, включая "Фенербахче", "Фламенго", "Коринтианс", "Олимпиакос", "Порту".