Гвардиола: "Я недостаточно хорош"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он "недостаточно хорош", чтобы вывести свою команду из кризиса.

Накануне "Сити" потерпел домашнее поражение 1:2 от соседей из "Манчестер Юнайтед", оба гола пропустив в самой концовке.



Это поражение стало для "Сити" восьмым в 11 последних матчах во всех соревнованиях, заставив Гвардиолу сделать неожиданное признание насчет своей квалификации.



"Я — босс, я — главный тренер, я должен находить решения, но я не нахожу решений".



"Это большой клуб, и когда ты проигрываешь восемь матчей (из 11), значит что-то неправильно. Можно сказать, что у нас тяжелое расписание или травмы игроков, но дело не в этом".



"Я — главный тренер, и я недостаточно хорош, все просто. Я должен найти способ поговорить со своими игроками и натренировать их так, как нам нужно играть и прессинговать".



"Я недостаточно хорош. Я не делаю свою работу хорошо. Такова правда".



"Я здесь. Я ответственен. Мне было бы легко сказать, что мы проиграли из-за этого действия или этого игрока, но футбол — это командный вид спорта".



"Я совершенно убежден насчет того, что я говорю. Насчет того, что я недостаточно хорош найти способ, чтобы игроки чувствовали покой в своих телах и своих разумах. Я отчаянно этого хочу. Я здесь, чтобы стараться, и я буду стараться снова, но такова реальность".



"Я знал, что это будет тяжелый сезон, но не ожидал, что настолько", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.