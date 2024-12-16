Гвардиола: "Я недостаточно хорош"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он "недостаточно хорош", чтобы вывести свою команду из кризиса.

Накануне "Сити" потерпел домашнее поражение 1:2 от соседей из "Манчестер Юнайтед", оба гола пропустив в самой концовке.

Это поражение стало для "Сити" восьмым в 11 последних матчах во всех соревнованиях, заставив Гвардиолу сделать неожиданное признание насчет своей квалификации.

"Я — босс, я — главный тренер, я должен находить решения, но я не нахожу решений".

"Это большой клуб, и когда ты проигрываешь восемь матчей (из 11), значит что-то неправильно. Можно сказать, что у нас тяжелое расписание или травмы игроков, но дело не в этом".

"Я — главный тренер, и я недостаточно хорош, все просто. Я должен найти способ поговорить со своими игроками и натренировать их так, как нам нужно играть и прессинговать".

"Я недостаточно хорош. Я не делаю свою работу хорошо. Такова правда".

"Я здесь. Я ответственен. Мне было бы легко сказать, что мы проиграли из-за этого действия или этого игрока, но футбол — это командный вид спорта".

"Я совершенно убежден насчет того, что я говорю. Насчет того, что я недостаточно хорош найти способ, чтобы игроки чувствовали покой в своих телах и своих разумах. Я отчаянно этого хочу. Я здесь, чтобы стараться, и я буду стараться снова, но такова реальность".

"Я знал, что это будет тяжелый сезон, но не ожидал, что настолько", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2024 07:00

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Последние комментарии:




  1. skipjack 16.12.2024 09:10 # skipjack
    Лукавит ! Все он может ! Нужен то всего лишь лярд на обновление состава и пару сотен нарушений ФФП :)

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  2. novocaine 16.12.2024 08:15 # novocaine
    с отступными уходить приятнее чем с ниxуем

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  3. heyoung 16.12.2024 07:45 # heyoung
    Хочет слиться

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