"Саутгемптон" уволил Расселла Мартина

Расселл Мартин "Саутгемптон" уволил своего главного тренера Расселла Мартина после домашнего поражения 0:5 от "Тоттенхэма".

В воскресенье "Саутгемптон" потерпел свое 13-е поражение в 16 матчах этого сезона Премьер-Лиги. "Святые" лишь укрепились на самом дне таблицы и теперь находятся в девяти очках от спасительного места.

Последней каплей для боссов "Саутгемптона" стал матч против "Тоттенхэма", в котором "святые" все пять голов пропустили уже в первом тайме.

Решение об увольнении 38-летнего Мартина куб с "Сент-Мэри" принял в преддверии четвертьфинального матча Кубка Лиги против "Ливерпуля" в среду.

Мартин тренировал "Саутгемптон" с лета 2023. Уже в своем первом сезоне Расселл вывел "святых" в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпмионшипа, однако жизнь в элите оказалась суровой.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Саутгемптон" одержал единственную победу — против "Эвертона" в ноябре — и забил меньше всех голов (11).

Временно руководить первой командой "Саутгемптона" после увольнения Мартина будет Саймон Раск, возглавляющий команду U-21 "святых".


Метки Мартин, Саутгемптон, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 583



Поиск: