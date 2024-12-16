"Саутгемптон" уволил Расселла Мартина

"Саутгемптон" уволил своего главного тренера Расселла Мартина после домашнего поражения 0:5 от "Тоттенхэма".

В воскресенье "Саутгемптон" потерпел свое 13-е поражение в 16 матчах этого сезона Премьер-Лиги. "Святые" лишь укрепились на самом дне таблицы и теперь находятся в девяти очках от спасительного места.



Последней каплей для боссов "Саутгемптона" стал матч против "Тоттенхэма", в котором "святые" все пять голов пропустили уже в первом тайме.



Решение об увольнении 38-летнего Мартина куб с "Сент-Мэри" принял в преддверии четвертьфинального матча Кубка Лиги против "Ливерпуля" в среду.



Мартин тренировал "Саутгемптон" с лета 2023. Уже в своем первом сезоне Расселл вывел "святых" в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпмионшипа, однако жизнь в элите оказалась суровой.



В этом сезоне Премьер-Лиги "Саутгемптон" одержал единственную победу — против "Эвертона" в ноябре — и забил меньше всех голов (11).



Временно руководить первой командой "Саутгемптона" после увольнения Мартина будет Саймон Раск, возглавляющий команду U-21 "святых".