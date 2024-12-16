"Тоттенхэм" забил "Саутгемптону" пять безответных голов

"Тоттенхэм" отвел душу на "Саутгемптоне", огорчив последнюю команду Премьер-Лиги пятью безответными голами — 0:5.

В стартовый состав "святых" относительно предыдущего матча влились Алекс Маккарти, Ян Беднарек, Джо Арибо и Камалдин Сулемана.



По сравнению с ничьей 1:1 против "Рейнджерс" в Лиге Европы в минувший четверг главный тренер "шпор" Анге Постекоглу поменял половину полевых игроков, оказав доверие Джеду Спенсу, Пап Матару Сарру, Лукасу Бергваллу, Деяну Кулусевски и Доминику Соланке.



Гостям удалось открыть счет уже на первой минуте. Подключившийся в атаку Спенс сделал передачу вперед на рывок Джеймса Мэддисона, а тот пробил низом в касание с правого края штрафной — 0:1.



На 12-й минуте хозяева не смогли прервать подачу в свою штрафную, в результате чего мяч дошел до Сона Хен Мина, а тот пробил в касание ногой — 0:2.



Практически сразу "Саутгемптон" пропустил и третий гол. Ян Беднарек помешал Соланке поразить ворота с убойной позиции, но мяч достался Кулусевски, который без промедления пробил — 0:3.



Избиение лежачего продолжилось на 25-й минуте, когда Сарр принял мяч на подступах к штрафной от Сона, вошел внутрь площадки по центру, не замечая защитников, после чего пробил — 0:4.



Также "святые" получили "гол в раздевалку". Сон вырезал классную передачу в штрафную, а Мэддисон пробил с острого угла — 0:5.



Во втором тайме гости позволили себе расслабиться. Хозяева старались забить гол престижа, но тщетно.



"Саугемптон" оказался удобным соперником для барахлящего "Тоттенхэма". "Шпоры" вдоволь порезвились и получили заряд уверенности в себе.



"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче