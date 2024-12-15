"Челси" победил "Брентфорд" и сблизился с "Ливерпулем"

"Челси" одержал победу 2:1 над "Брентфордом" и сблизился с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" на расстояние в два очка.

Относительно победы 3:4 над "Тоттенхэмом" в прошлый уикенд в старте у "шпор" произошло три изменения. Свой шанс получили Тосин Адарабиойо, Мало Гюсто и Нони Мадуэке.



У "пчел" Мадс Роэрслев и Миккель Дамсгор появились вместо Фабиу Карвалью и Игоря Тиаго.



Весь первый тайм "Челси" провел, штурмуя чужие ворота. "Синие" нанесли кучу ударов, но подавляющее их число оказались неточными.



"Брентфорд" играл почти на отбой, слегка не выстояв до перерыва. На 43-й минуте Мадуэке навесил на границу вратарской, а Марк Кукурелья пробил головой — 1:0.



Во втором тайме "синие" продолжили искать счастье в атаках, но прицел у них совершенно сбился.



Ближе к окончанию матча гости стали прибавлять. На 73-й минуте Кристиан Нергор пробил по летящему мячу, заставив Роберта Санчеса спасать свою команду, а спустя три минуты Карвалью сотряс перекладину ворот "Челси".



Однако на 80-й минуте "синие" подловили увлекшегося атаками соперника. Энцо Фернандес со своей половины поля запустил в прорыв Николаса Джексона, который достиг границы штрафной и поразил ближний угол ворот — 2:0.



На последней минуте основного времени "пчелы" организовали контратаку, в завершении которой Бриан Мбемо реализовал выход один на один — 2:1. Однако времени на "камбэк" уже не осталось.



"Челси" имел подавляющее игровое преимущество, но со вторым голом затянул — второй гол "синих" случился лишь после того, как "Брентфорд" ожил. Команда Энцо Марески победила, однако могла сделать это проще.



"Челси" — "Брентфорд". Отчет о матче