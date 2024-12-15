"Челси" победил "Брентфорд" и сблизился с "Ливерпулем"
"Челси" одержал победу 2:1 над "Брентфордом" и сблизился с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" на расстояние в два очка.
Относительно победы 3:4 над "Тоттенхэмом" в прошлый уикенд в старте у "шпор" произошло три изменения. Свой шанс получили Тосин Адарабиойо, Мало Гюсто и Нони Мадуэке.
У "пчел" Мадс Роэрслев и Миккель Дамсгор появились вместо Фабиу Карвалью и Игоря Тиаго.
Весь первый тайм "Челси" провел, штурмуя чужие ворота. "Синие" нанесли кучу ударов, но подавляющее их число оказались неточными.
"Брентфорд" играл почти на отбой, слегка не выстояв до перерыва. На 43-й минуте Мадуэке навесил на границу вратарской, а Марк Кукурелья пробил головой — 1:0.
Во втором тайме "синие" продолжили искать счастье в атаках, но прицел у них совершенно сбился.
Ближе к окончанию матча гости стали прибавлять. На 73-й минуте Кристиан Нергор пробил по летящему мячу, заставив Роберта Санчеса спасать свою команду, а спустя три минуты Карвалью сотряс перекладину ворот "Челси".
Однако на 80-й минуте "синие" подловили увлекшегося атаками соперника. Энцо Фернандес со своей половины поля запустил в прорыв Николаса Джексона, который достиг границы штрафной и поразил ближний угол ворот — 2:0.
На последней минуте основного времени "пчелы" организовали контратаку, в завершении которой Бриан Мбемо реализовал выход один на один — 2:1. Однако времени на "камбэк" уже не осталось.
"Челси" имел подавляющее игровое преимущество, но со вторым голом затянул — второй гол "синих" случился лишь после того, как "Брентфорд" ожил. Команда Энцо Марески победила, однако могла сделать это проще.
"Челси" — "Брентфорд". Отчет о матче
15.12.2024 23:55
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Последние комментарии:
Уверенно идут
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пятая экономика в мире)))
В Госдуме предложили вернуть талоны на еду по примеру СССР
В комитете Госдумы по финансовому рынку уже поддержали данную инициативу. Там считают, что данная мера поможет защитить малоимущих от инфляции и гарантировать им необходимый для выживания набор товаров.
Ранее губернатор Калининградской области анонсировал появление талонов на еду для пенсионеров и малоимущих с 2025 года. В Госдуме хотят распространить такую меру на всю пидороссию.
русня, шо с ебалом?
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Неужели, новое лицо. Отсосите и без санкций отсосал. Лишь бы Челси туда же не поехал. А так, очень рад, что новые старые конкуренты. Как раньше. Будет интересно
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Кайседо за сотку в таком возрасте это дешево пздц конечно, Клоппяра походу из-за этого и тильтанул...
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Врать не буду, братишки, после гола Брентфорда мое очечко не слабо так сжалось. Более напряжённая ситуация была только в тбилисской Синагоге, во время обрезания в честь 12 места Щолсей.
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Сам прикол что у ЛФК нет то никакого спада.
Проебали +4 очка на ровном месте.
Кллехер хуйней занялся - делая какие то никому ненужные фейки на 90-й минуте вместо отбить нахууй мяч.
Уебищще Робертсон - тут даже нечего расписывать.Еще бы 3-й забил зашиворот Алисону перед красной.
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Арсенал смотрел и завидовал что Челси с игры забивает :) да и моментов куча было забивать больше... С ПОБЕДОЙ!!!
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просто посмотрите чем занимается долбаёб на Колвилле каждый стандарт)) бадается с защем в 5 метрах от зоны, куда доставляется мяч. то его валят, то он, но тупо никакого импакта от цз на подачах. лысый чо, не видит этого? чел тупо самбо занимается, когда надо головой мяч забить или выбить. нужен топ защ! колвилл пиздец сырой, фофана и то побаще смотрится, но это всё не то. нужно ещё штуки 2 купить цз потестить, мож найдём топчика наконец...
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"Коэффициент сжатия окружности определяется силой давления на окружность" - лузерпузеры, когда увидели турнирную таблицу.
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Остановите эту машину.
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Ассист на победный гол у Энцо Фернандеса: аргентинец набрал 3+7 в семи последних матчах за клуб – ровно с тех пор, как расстался c женой и оставил двух детей, чтобы «насладиться молодостью»
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Спорить не будем, пенсы реальные претенденты на титул, тем самым интереснее будет
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команда абсолютно незрелая.
простить гол на 90 минуте, ведя 2-0 ...в контре...это бред какой-то.
Если и станем каким-то чудом чемпиком - это будет заслуга подзалупла.
ну не возможно с такими ляпами отскакивать постоянно.
Брентфорд в концовке имел моменты, чтобы забить 2.
Спасибо Санчезу и перекладине
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Неудобная команда каждой ТОП команде! Ноунейми но героически борятся. Слава богу победили. С Победой Синие!!!
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Отскок лютый. Я как болельщик Щолсей с 5 летним стажем признаю, что Брентфорд сегодня заслуживал победу. Карвальо должен был продырявить нашу попу, но нам повезло.
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Брентфорд ебучая команда ебучий пидарасов ненавижу просто этих тварей
каждый стандарт удары из-под тишка, пиханием в спину, подначивание соперника .
АААА Блять как же бомбит от этих мразей ебучих, просто гниды а не команда, даже пидорнал не так противен
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оч тяжко. Санчес и как всегда наш лучший игрок в сезоне Кайседо потащили.
с победой братья-пенсики!
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Императоры!!!!!!!!
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Молодцы, что победили, но зрелости этой команде не хватает. Решать все вопросы по матчу обязаны были намного раньше. Прав Мареска: «Я смотрю на вас, вы не готовы!». Ещё и красную кто-то (и соответственно дисквалификацию) на ровном месте после свистка кто-то получил (подозреваю, что Кукурелья за вторую жёлтую)
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Тяжёлая, трудовая победа !! Это не петухов раскатывать, которые только что и могут - побеждать у саута и сити
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