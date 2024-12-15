Силва — о поражении в дерби Манчестера: "Сыграли как команда U-15"

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что "горожане" сыграли как "команда U-15" в концовке дерби против "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Сити" был в шаге от победы в дерби Манчестера, но два поздних гола позволили "Юнайтед" вырвать победу на "Этихад" со счетом 1:2.

Силва не может объяснить этот результат невезением и сетует на плохие решения, которые принимала его команда.

"Мы заслужили то, что случилось. На данном уровне тебе может не повезти в матче или двух, но не в 10".

"Когда на 87-й минуте дерби, ведя 1:0, ваш угловой оборачивается пенальти в пользу соперника, когда вы принимаете эти глупые решения за три-четыре минуты до конца, значит вы заслуживаете поплатиться за это".

"Думаю, глядя на игру, была только одна команда, которая могла выиграть матч, но в итоге мы проиграли".

"Это не единственный такой матч. В последнее время их много. Мы должны взглянуть на себя. Нельзя сказать, что это невезение. Это решения, которые вы принимаете. Сегодня на последней минуте мы сыграли как команда U-15".

"Мы не хотим совершать эти ошибки. Это немного расстраивает, потому что до 86-й минуты была только одна команда, которая могла выиграть матч".

"Мы исполняли угловой и оставили позади центрального защитника, Рубена (Диаша), но в итоге мяч оказался возле нашего голкипера. Этому нет оправдания", — цитирует Силву Daily Mail.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Силва

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2024 23:00

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  1. arsenal-win 16.12.2024 00:30 # arsenal-win
    Вернулись на свое изначально заслуженное место!

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  2. chelsiukpro 16.12.2024 00:29 # chelsiukpro
    Раньше сам много матчей решалзабивая голы, теперь сдал. КВД рыжый пристарелый медленый... есть много проблем не только возраст. По заслугам получили.

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  3. heyoung 15.12.2024 23:22 # heyoung
    никогда еще такой слабый сити по игре не видел в дерби

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  4. gertor 15.12.2024 23:08 # gertor
    Хоть один адекватный игрок в данной свинке-копилке. Все в ахере от такого результата

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