Силва — о поражении в дерби Манчестера: "Сыграли как команда U-15"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что "горожане" сыграли как "команда U-15" в концовке дерби против "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Сити" был в шаге от победы в дерби Манчестера, но два поздних гола позволили "Юнайтед" вырвать победу на "Этихад" со счетом 1:2.



Силва не может объяснить этот результат невезением и сетует на плохие решения, которые принимала его команда.



"Мы заслужили то, что случилось. На данном уровне тебе может не повезти в матче или двух, но не в 10".



"Когда на 87-й минуте дерби, ведя 1:0, ваш угловой оборачивается пенальти в пользу соперника, когда вы принимаете эти глупые решения за три-четыре минуты до конца, значит вы заслуживаете поплатиться за это".



"Думаю, глядя на игру, была только одна команда, которая могла выиграть матч, но в итоге мы проиграли".



"Это не единственный такой матч. В последнее время их много. Мы должны взглянуть на себя. Нельзя сказать, что это невезение. Это решения, которые вы принимаете. Сегодня на последней минуте мы сыграли как команда U-15".



"Мы не хотим совершать эти ошибки. Это немного расстраивает, потому что до 86-й минуты была только одна команда, которая могла выиграть матч".



"Мы исполняли угловой и оставили позади центрального защитника, Рубена (Диаша), но в итоге мяч оказался возле нашего голкипера. Этому нет оправдания", — цитирует Силву Daily Mail.