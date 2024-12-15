Силва — о поражении в дерби Манчестера: "Сыграли как команда U-15"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что "горожане" сыграли как "команда U-15" в концовке дерби против "Манчестер Юнайтед".
В воскресенье "Сити" был в шаге от победы в дерби Манчестера, но два поздних гола позволили "Юнайтед" вырвать победу на "Этихад" со счетом 1:2.
Силва не может объяснить этот результат невезением и сетует на плохие решения, которые принимала его команда.
"Мы заслужили то, что случилось. На данном уровне тебе может не повезти в матче или двух, но не в 10".
"Когда на 87-й минуте дерби, ведя 1:0, ваш угловой оборачивается пенальти в пользу соперника, когда вы принимаете эти глупые решения за три-четыре минуты до конца, значит вы заслуживаете поплатиться за это".
"Думаю, глядя на игру, была только одна команда, которая могла выиграть матч, но в итоге мы проиграли".
"Это не единственный такой матч. В последнее время их много. Мы должны взглянуть на себя. Нельзя сказать, что это невезение. Это решения, которые вы принимаете. Сегодня на последней минуте мы сыграли как команда U-15".
"Мы не хотим совершать эти ошибки. Это немного расстраивает, потому что до 86-й минуты была только одна команда, которая могла выиграть матч".
"Мы исполняли угловой и оставили позади центрального защитника, Рубена (Диаша), но в итоге мяч оказался возле нашего голкипера. Этому нет оправдания", — цитирует Силву Daily Mail.
15.12.2024 23:00
Просмотров: 1013
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вернулись на свое изначально заслуженное место!
(ответить)
Раньше сам много матчей решалзабивая голы, теперь сдал. КВД рыжый пристарелый медленый... есть много проблем не только возраст. По заслугам получили.
(ответить)
никогда еще такой слабый сити по игре не видел в дерби
(ответить)
Хоть один адекватный игрок в данной свинке-копилке. Все в ахере от такого результата
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий