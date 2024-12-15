Кин считает, что Уолкера следовало удалить в дерби Манчестера

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что капитана "Манчестер Сити" Кайла Уолкера следовало удалить в дерби против "красных дьяволов".

В концовке первого тайма дерби Манчестера на "Этихад", когда "Юнайтед" едва повел в счете 0:1, Уолкер схлестнулся с нападающим соперника Расмусом Хейлундом.



После касания лбами Уолкер внезапно решил упасть и продолжительное время находился на газоне, и такое поведение приводит Кина в ярость.



"Следовало ли здесь показать красную карточку? Да, Уолкеру".



"Я не придаю этому значения. Такие выплески злости, конечно, случаются во время матча. Хейлунд, разумеется, был блокирован, но Уолкер... Конечно, это фол и штрафной, но Хейлунд не был доволен, и это нормально".



"Однако затем Уолкер падает. Как он мог упасть? Ему должно быть стыдно. Ему должно быть стыдно за то, что он упал таким образом".



"Опытный игрок, контакта там нет. Посмотрите на это! Я не знаю этого парня, но мне стыдно за него", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.



