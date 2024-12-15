"Юнайтед" вырвал победу в дерби Манчестера
Ведя в счете к 88-й минуте, "Манчестер Сити" умудрился проиграть дерби против "Манчестер Юнайтед" — 1:2.
Относительно выезда к "Ювентусу" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "горожан" вернулись Матеуш Нунеш и Фил Фоден, заменив Рико Льюиса и Джека Грилиша.
По сравнению с победой 1:2 над "Викторией" в Лиге Европы в старте у "красных дьяволов" произошло четыре перестановки. Это Харри Магуайр, Мануэль Угарте, Мейсон Маунт и Расмус Хейлунд появились вместо Тирелла Маласиа, Каземиро, Джошуа Зиркзее и Маркуса Рэшфорда.
Уже на 14-й минуте "Юнайтед" пришлось вносить коррективы в свою игру, потому что Маунт получил травму и уступил свое место на поле Кобби Майну.
Что касается игры, то поначалу темп был невысок, а наносимые командами удары были неточными и не самыми опасными.
Вялое течение матча было прервано на 36-й минуте, когда Кевин Де Брюйне при помощи рикошета навесил с левого фланга на границу вратарской площади, а там Йошко Гвардиол пробил головой — 1:0.
Страсти закипели, и следующий игровой эпизод обернулся массовой стычкой двух команд. Рефери Энтони Тэйлор ограничился парой желтых карточек.
Концовка первого тайма осталась за "горожанами", а Фоден даже имел возможность удвоить счет, но мяч после его удара с рикошетом с границы штрафной прошел рядом со штангой.
Во втором тайме "дьяволы" прикладывали большие усилия, чтобы отыграться, но создание моментов давалось им с трудом.
Тем не менее, кое-какие шансы у "Юнайтед" все же были. На 62-й минуте Эдерсон отразил удар Диалло головой, а на 74-й минуте вышедший один на один Бруну Фернандеш подсек мяч и не попал в створ.
На 86-й минуте Нунеш подарил мяч Диалло, а затем, пытаясь исправить свою ошибку, сбил Амада в штрафной. Фернандеш уверенно реализовал назначенный пенальти — 1:1.
Не успев прийти в себя, "Сити" пропустил второй гол. Лисандро Мартинес сделал передачу со своей половины поля на Диалло, который первым касанием перебросил мяч через Эдерсона, а вторым поразил ворота с острого угла — 1:2.
Дерби Манчестера получилось весьма посредственным в плане качества футбола. Было очевидно, что обе команды не в порядке. Однако во втором тайме "Юнайтед" старался больше и был за это вознагражден.
"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
15.12.2024 21:30
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Последние комментарии:
п13дец типы с центра поля грузят в штрафную и ауты вбрасывают в штрафную
ебучий тони пулисик переоделся во франка
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Хорошо сити oтъeбали
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нормик там петушки набирают форму, как раз аккурат к ебке подзалупла
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капец кукурелья важный гол забил
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АЙ БЛЯ МАМУ ТОГО ЕБАНОГО БРЕТНФОРДА ЕБАЛ
чо за автобус вонючий сука вечно с ними игры говна
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Кукукурелья красавец, гол классный!
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Куку кукурелья)
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Защита хорошая у Брентфорда, но атака из-за этого слабее, думаю Челси все равно забьет, моменты есть
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Пиздец и вот ета хуета пенсики говорят лучшая команда по игре райт нау))
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Незабываем пены вовремя протирать экран, очки и очко, если смотрите жопой.
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алепо всем кацапам
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чебоксары в харьковской или херсонской области?
26 тысяч человек остались без тепла в Чебоксарах
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Вангую ЧЕЛСИ изи победит 3-0.Аминь!
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ухххх бля чот мандраж
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в таком матче бы пригодился альварез, но лысый шарлатан продал) ору
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Теперь будем смотреть как залупенисы катают, ждем от Палмера магии, Джексон забьет инфа сотка.
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Уокер готовит себе карьеру в театральном заранее
Такой клоун пиздец
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Ливерпулю, конечно, опять не везет. Казалось бы, ситей, их вечные ебыри, попали в кризис, и дорога к чемпику, впервые в истории клуба, открыта, но тут из пепла ядерной войны восстают другие ебыри - Щолси, и портовый брелочек начинает сжиматься быстрее точки сингулярности.
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Императоры, не подведите!!!!!
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Похоже, Сити борьба за топ 4 светит в этом сезоне. Ну, и вот где этот хваленый Холланд, когда у команды не идет игра?
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