"Юнайтед" вырвал победу в дерби Манчестера

Ведя в счете к 88-й минуте, "Манчестер Сити" умудрился проиграть дерби против "Манчестер Юнайтед" — 1:2.

Относительно выезда к "Ювентусу" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "горожан" вернулись Матеуш Нунеш и Фил Фоден, заменив Рико Льюиса и Джека Грилиша.



По сравнению с победой 1:2 над "Викторией" в Лиге Европы в старте у "красных дьяволов" произошло четыре перестановки. Это Харри Магуайр, Мануэль Угарте, Мейсон Маунт и Расмус Хейлунд появились вместо Тирелла Маласиа, Каземиро, Джошуа Зиркзее и Маркуса Рэшфорда.



Уже на 14-й минуте "Юнайтед" пришлось вносить коррективы в свою игру, потому что Маунт получил травму и уступил свое место на поле Кобби Майну.



Что касается игры, то поначалу темп был невысок, а наносимые командами удары были неточными и не самыми опасными.



Вялое течение матча было прервано на 36-й минуте, когда Кевин Де Брюйне при помощи рикошета навесил с левого фланга на границу вратарской площади, а там Йошко Гвардиол пробил головой — 1:0.



Страсти закипели, и следующий игровой эпизод обернулся массовой стычкой двух команд. Рефери Энтони Тэйлор ограничился парой желтых карточек.



Концовка первого тайма осталась за "горожанами", а Фоден даже имел возможность удвоить счет, но мяч после его удара с рикошетом с границы штрафной прошел рядом со штангой.



Во втором тайме "дьяволы" прикладывали большие усилия, чтобы отыграться, но создание моментов давалось им с трудом.



Тем не менее, кое-какие шансы у "Юнайтед" все же были. На 62-й минуте Эдерсон отразил удар Диалло головой, а на 74-й минуте вышедший один на один Бруну Фернандеш подсек мяч и не попал в створ.



На 86-й минуте Нунеш подарил мяч Диалло, а затем, пытаясь исправить свою ошибку, сбил Амада в штрафной. Фернандеш уверенно реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Не успев прийти в себя, "Сити" пропустил второй гол. Лисандро Мартинес сделал передачу со своей половины поля на Диалло, который первым касанием перебросил мяч через Эдерсона, а вторым поразил ворота с острого угла — 1:2.



Дерби Манчестера получилось весьма посредственным в плане качества футбола. Было очевидно, что обе команды не в порядке. Однако во втором тайме "Юнайтед" старался больше и был за это вознагражден.



"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче