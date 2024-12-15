"Юнайтед" вырвал победу в дерби Манчестера

Амад Диалло Ведя в счете к 88-й минуте, "Манчестер Сити" умудрился проиграть дерби против "Манчестер Юнайтед" — 1:2.

Относительно выезда к "Ювентусу" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "горожан" вернулись Матеуш Нунеш и Фил Фоден, заменив Рико Льюиса и Джека Грилиша.

По сравнению с победой 1:2 над "Викторией" в Лиге Европы в старте у "красных дьяволов" произошло четыре перестановки. Это Харри Магуайр, Мануэль Угарте, Мейсон Маунт и Расмус Хейлунд появились вместо Тирелла Маласиа, Каземиро, Джошуа Зиркзее и Маркуса Рэшфорда.

Уже на 14-й минуте "Юнайтед" пришлось вносить коррективы в свою игру, потому что Маунт получил травму и уступил свое место на поле Кобби Майну.

Что касается игры, то поначалу темп был невысок, а наносимые командами удары были неточными и не самыми опасными.

Вялое течение матча было прервано на 36-й минуте, когда Кевин Де Брюйне при помощи рикошета навесил с левого фланга на границу вратарской площади, а там Йошко Гвардиол пробил головой — 1:0.

Страсти закипели, и следующий игровой эпизод обернулся массовой стычкой двух команд. Рефери Энтони Тэйлор ограничился парой желтых карточек.

Концовка первого тайма осталась за "горожанами", а Фоден даже имел возможность удвоить счет, но мяч после его удара с рикошетом с границы штрафной прошел рядом со штангой.

Во втором тайме "дьяволы" прикладывали большие усилия, чтобы отыграться, но создание моментов давалось им с трудом.

Тем не менее, кое-какие шансы у "Юнайтед" все же были. На 62-й минуте Эдерсон отразил удар Диалло головой, а на 74-й минуте вышедший один на один Бруну Фернандеш подсек мяч и не попал в створ.

На 86-й минуте Нунеш подарил мяч Диалло, а затем, пытаясь исправить свою ошибку, сбил Амада в штрафной. Фернандеш уверенно реализовал назначенный пенальти — 1:1.

Не успев прийти в себя, "Сити" пропустил второй гол. Лисандро Мартинес сделал передачу со своей половины поля на Диалло, который первым касанием перебросил мяч через Эдерсона, а вторым поразил ворота с острого угла — 1:2.

Дерби Манчестера получилось весьма посредственным в плане качества футбола. Было очевидно, что обе команды не в порядке. Однако во втором тайме "Юнайтед" старался больше и был за это вознагражден.

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2024 21:30

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Последние комментарии:




  1. bembo 15.12.2024 22:52 # bembo
    п13дец типы с центра поля грузят в штрафную и ауты вбрасывают в штрафную
    ебучий тони пулисик переоделся во франка

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  2. ratamahatta 15.12.2024 22:51 # ratamahatta
    Хорошо сити oтъeбали

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  3. bembo 15.12.2024 22:49 # bembo
    нормик там петушки набирают форму, как раз аккурат к ебке подзалупла

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  4. skydreams 15.12.2024 22:49 # skydreams
    капец кукурелья важный гол забил

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  5. bembo 15.12.2024 22:49 # bembo
    АЙ БЛЯ МАМУ ТОГО ЕБАНОГО БРЕТНФОРДА ЕБАЛ
    чо за автобус вонючий сука вечно с ними игры говна

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  6. drogba11cool 15.12.2024 22:45 # drogba11cool
    Кукукурелья красавец, гол классный!

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  7. meshuggah 15.12.2024 22:43 # meshuggah
    Куку кукурелья)

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  8. drogba11cool 15.12.2024 22:39 # drogba11cool
    Защита хорошая у Брентфорда, но атака из-за этого слабее, думаю Челси все равно забьет, моменты есть

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  9. ygyrbendar 15.12.2024 22:34 # ygyrbendar
    Пиздец и вот ета хуета пенсики говорят лучшая команда по игре райт нау))

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  10. lovrentiy 15.12.2024 22:26 # lovrentiy
    Незабываем пены вовремя протирать экран, очки и очко, если смотрите жопой.

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  11. jabajaba 15.12.2024 22:05 # jabajaba
    алепо всем кацапам

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  12. narcot 15.12.2024 21:56 # narcot
    чебоксары в харьковской или херсонской области?

    26 тысяч человек остались без тепла в Чебоксарах

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  13. skychnie-oboi 15.12.2024 21:55 # skychnie-oboi
    Вангую ЧЕЛСИ изи победит 3-0.Аминь!

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  14. skydreams 15.12.2024 21:54 # skydreams
    ухххх бля чот мандраж

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  15. narcot 15.12.2024 21:53 # narcot
    в таком матче бы пригодился альварез, но лысый шарлатан продал) ору

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  16. drogba11cool 15.12.2024 21:52 # drogba11cool
    Теперь будем смотреть как залупенисы катают, ждем от Палмера магии, Джексон забьет инфа сотка.

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  17. gameboy 15.12.2024 21:51 # gameboy
    Уокер готовит себе карьеру в театральном заранее

    Такой клоун пиздец

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  18. hachidlo 15.12.2024 21:50 # hachidlo
    Ливерпулю, конечно, опять не везет. Казалось бы, ситей, их вечные ебыри, попали в кризис, и дорога к чемпику, впервые в истории клуба, открыта, но тут из пепла ядерной войны восстают другие ебыри - Щолси, и портовый брелочек начинает сжиматься быстрее точки сингулярности.

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  19. bembo 15.12.2024 21:50 # bembo
    Императоры, не подведите!!!!!

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  20. akado 15.12.2024 21:48 # akado
    Похоже, Сити борьба за топ 4 светит в этом сезоне. Ну, и вот где этот хваленый Холланд, когда у команды не идет игра?

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