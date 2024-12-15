"Челси" получит нового титульного спонсора
"Челси" близок к обретению нового титульного спонсора.
Напомним, этот сезон "Челси" начал без эмблемы спонсора спереди игровых футболок после того, как краткосрочный контракт с Infinite Athletic истек в конце прошлой кампании.
Боссы "Челси" уверены, что это ожидание стоило того, и сейчас клуб обеспечит себе более выгодные финансовые условия, чем если бы согласился на первое попавшееся предложение минувшим летом.
По информации Daily Mail, "Челси" близок к тому, чтобы объявить своего нового титульного спонсора, и на эту роль претендуют четыре-пять компаний.
Речь идет о трех авиакомпаниях и двух представителях сферы технологий.
15.12.2024 21:00
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