Аморим объяснил, почему Гарначо и Рэшфорд не попали в заявку на дерби Манчестера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил свое решение не включать Алехандро Гарначо и Маркуса Рэшфорда в заявку на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Когда "Юнайтед" объявил свой состав на воскресное дерби Манчестера, Гарначо и Рэшфорда не оказалось не только в старте, но и среди запасных.



По словам Аморима, у Алехандро и Маркуса нет проблем со здоровьем. Просто Рубен решил, что другие игроки заслуживают сыграть больше.



"Мы стараемся оценивать все: эффективность на тренировках, эффективность в матчах, взаимодействие с партнерами по команде, влияние на партнеров по команде".



"Мы уделяем внимание каждой детали, когда анализируем и пытаемся выбирать игроков. Это мой выбор. Все просто".



"Я не хочу, чтобы это было каким-либо посланием. Просто мы так это оценили, и они знают это. Игроки очень, очень умны. Каждый понимает мое решение, а мне нужно выбирать. Все просто".



"Конечно, это сложный контекст, потому что мы должны выигрывать матчи, и мы в сложном положении сейчас. Я обращаю внимание на все — на то, как ты питаешься, как ты одеваешься на матч. На все. Я делаю выводы и затем принимаю решение".



"После последней тренировки мы все объяснили игрокам. Они в порядке. Они тренировались этим утром, и я присутствовал там. Они тренировались очень хорошо", — цитирует Аморима Sky Sports.