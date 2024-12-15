Аморим объяснил, почему Гарначо и Рэшфорд не попали в заявку на дерби Манчестера

Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил свое решение не включать Алехандро Гарначо и Маркуса Рэшфорда в заявку на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Когда "Юнайтед" объявил свой состав на воскресное дерби Манчестера, Гарначо и Рэшфорда не оказалось не только в старте, но и среди запасных.

По словам Аморима, у Алехандро и Маркуса нет проблем со здоровьем. Просто Рубен решил, что другие игроки заслуживают сыграть больше.

"Мы стараемся оценивать все: эффективность на тренировках, эффективность в матчах, взаимодействие с партнерами по команде, влияние на партнеров по команде".

"Мы уделяем внимание каждой детали, когда анализируем и пытаемся выбирать игроков. Это мой выбор. Все просто".

"Я не хочу, чтобы это было каким-либо посланием. Просто мы так это оценили, и они знают это. Игроки очень, очень умны. Каждый понимает мое решение, а мне нужно выбирать. Все просто".

"Конечно, это сложный контекст, потому что мы должны выигрывать матчи, и мы в сложном положении сейчас. Я обращаю внимание на все — на то, как ты питаешься, как ты одеваешься на матч. На все. Я делаю выводы и затем принимаю решение".

"После последней тренировки мы все объяснили игрокам. Они в порядке. Они тренировались этим утром, и я присутствовал там. Они тренировались очень хорошо", — цитирует Аморима Sky Sports.


Метки Аморим, Гарначо, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. sawbones 15.12.2024 20:31 # sawbones
    Аморим походу тоже со своими тараканами в голове. Такие долго не задерживаются в манчестерской помойке)))

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  2. kazchelsea 15.12.2024 20:12 # kazchelsea
    Уркер отказался сучкой

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