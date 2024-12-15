Дини: "Аморим сыт по горло Рэшфордом"
Бывший игрок "Уотфорда" Трой Дини заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сыт по горло своим нападающим Маркусом Рэшфордом.
Несмотря на то, что Рэшфорд забил три гола в Премьер-Лиге после назначения Аморима, Маркус по-прежнему выглядит крайне нестабильно, а недавно появились слухи о том, что "Юнайтед" готов продать 27-летнего англичанина.
Игра Рэшфорда совершенно не впечатляет Дини, которому кажется, что Аморим уже разочаровался в Маркусе.
"Маркус Рэшфорд выглядит так, словно на его плечах бремя всего мира. Всегда виноват кто-то другой, а его отношение к делу дурно пахнет".
"Он по-прежнему способен проявлять себя моментами. Меня не удивит, если он выйдет и забьет победный гол против "Манчестер Сити" в этот уикенд, а затем пропадет на несколько недель".
"Мы видели это в четверг вечером, когда босс "Юнайтед" Рубен Аморим заменил его и выглядел так, словно он сыт по горло Рэшфордом", — сообщил Дини The Sun.
Добавим, Рэшфорда неожиданно не оказалось в заявке "Юнайтед" на дерби против "Манчестер Сити" в воскресенье.
15.12.2024 19:00
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Да пусть не ссыт, он всё-таки тренер.
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