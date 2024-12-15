"Форест" обсуждает новый контракт с Крисом Вудом

"Ноттингем Форест" начал переговоры со своим нападающим Крисом Вудом о новом контракте.

В свои 33 года Вуд находится в великолепной форме, забив 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, что позволило "Форест" подняться в топ-4.



Действующий контракт Вуда истекает в конце сезона, а значит уже со следующего месяца Крис сможет свободно общаться с зарубежными клубами.



Однако Daily Mail стало известно, что "Форест" предпринимает попытку сохранить австралийского бомбардира.



В "Форест" нет политики насчет срока контракта для возрастных игроков, однако текущая зарплата Вуда в 100,000 фунтов — это почти предел возможностей "лесников".