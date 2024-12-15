Гвардиола: "Расписание делает невозможным повторение успеха "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может показывать свою лучшую игру из-за расписания.

В преддверии дерби против "Манчестер Юнайтед" подопечные Гвардиолы могут похвастать только одной победой в 10 последних матчах во всех соревнованиях.



Гвардиола объясняет этот спад эпидемией травм. Хосеп считает невозможным достичь успеха при столь плотном графике матчей.



"Вы можете продержаться несколько матчей, но мы делаем это более месяца с игроками, которые провели много минут".



"Дело не в том, что они не хотят этого. Дело в календаре, в расписании. Следующим летом мы отправимся в Орландо на клубный Чемпионат Мира, а три недели спустя нам нужно будет начать новый сезон Премьер-Лиги. Это невозможно".



"Премьер-Лига защищает свой бизнес, а я — свой. Мой бизнес — мои игроки. Мой успех зависит от моих игроков, и я хочу защищать их".



"Эти игроки сделали то, что другие команды в этой стране никогда не делали, и эти игроки сделали бы это снова, если бы не расписание", — сообщил Гвардиола Sky Sports.