"Вулверхэмптон" уволил Гари О'Нила

"Вулверхэмптон" уволил своего главного тренера Гари О'Нила на следующий день после домашнего поражения 1:2 от "Ипсвича".

Накануне "Вулверхэмптон" обиднейшим образом проиграл "Ипсвичу", решающий гол пропустив в компенсированное время. После этого поражения "волки" обнаружили себя на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.



Как и после поражения от "Вест Хэма" в предыдущем матче, за финальным свистком поединка на "Молинью" последовала массовая стычка.



В итоге президент "Вулверхэмптона" Джефф Ши, на днях публично выразивший свою поддержку, был вынужден вмешаться и указать О'Нилу на дверь.



"Мы очень благодарны Гари за все его старания, целеустремленность и упорную работу на протяжении его времени в клубе, и мы желаем ему и его команде удачи в будущем", — сообщил Ши.



Добавим, "волки" пропустили больше всех голов в этом сезоне Премьер-Лиги — 40, в 13 из 16 матчей пропуская два гола или более.