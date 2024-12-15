"Челси" открыт к предложениям насчет Дьюсбери-Холла и Чуквуэмеки

Кирнан Дьюсбери-Холл "Челси" будет открыт к предложениям других клубов насчет полузащитников Кирнана Дьюсбери-Холла и Кэрни Чуквуэмеки в зимнее трансферное окно.

Дьюсбери-Холл присоединился к "Челси" только минувшим летом, перебравшись вслед за главным тренером Энцо Мареской из "Лестера" за 30 миллионов фунтов.

Однако связь с Мареской не помогла Дьюсбери-Холлу проявить себя на новом месте. В рамках Премьер-Лиги 26-летний англичанин отметился лишь пятью появлениями на замену.

Ситуация Чуквуэмеки с игровым временем в этом сезоне обстоит еще печальнее — 21-летний англичанин не сыграл ни минуты за "Челси" в Премьер-Лиге.

Как сообщает Daily Mail, Мареска готов отправить обоих полузащитников в аренду на вторую половину сезона ради практики. Речи о постоянном трансфере не идет.

Однако оба игрока имеют высокую зарплату, часть которой "Челси" продолжит платить, пока Кирнан и Кэрни находятся в аренде.


Метки Дьюсбери-Холл, Челси, Чуквуэмека

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. farot 15.12.2024 15:43 # farot
    Однако оба игрока имеют высокую зарплату, часть которой "Челси" продолжит платить, пока Кирнан и Кэрни находятся в аренде.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111823/?c=1

    ого, пока только слухи о намерениях отправить в аренду, а дейли срейл уже знает детали арендного контракта. Жесть

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  2. chelsea88 15.12.2024 15:30 # chelsea88
    Наконец-то поняли что этих днищ надо сливать.

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  3. chelsiukpro 15.12.2024 15:27 # chelsiukpro
    Какую высокую? 60к? Продайте их обоих. Дьюсбери надо было в Астане оставить насовсем.

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  4. chelsiukpro 15.12.2024 15:24 # chelsiukpro
    Правильно!

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