"Челси" открыт к предложениям насчет Дьюсбери-Холла и Чуквуэмеки

"Челси" будет открыт к предложениям других клубов насчет полузащитников Кирнана Дьюсбери-Холла и Кэрни Чуквуэмеки в зимнее трансферное окно.

Дьюсбери-Холл присоединился к "Челси" только минувшим летом, перебравшись вслед за главным тренером Энцо Мареской из "Лестера" за 30 миллионов фунтов.



Однако связь с Мареской не помогла Дьюсбери-Холлу проявить себя на новом месте. В рамках Премьер-Лиги 26-летний англичанин отметился лишь пятью появлениями на замену.



Ситуация Чуквуэмеки с игровым временем в этом сезоне обстоит еще печальнее — 21-летний англичанин не сыграл ни минуты за "Челси" в Премьер-Лиге.



Как сообщает Daily Mail, Мареска готов отправить обоих полузащитников в аренду на вторую половину сезона ради практики. Речи о постоянном трансфере не идет.



Однако оба игрока имеют высокую зарплату, часть которой "Челси" продолжит платить, пока Кирнан и Кэрни находятся в аренде.