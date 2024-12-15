"Челси" открыт к предложениям насчет Дьюсбери-Холла и Чуквуэмеки
"Челси" будет открыт к предложениям других клубов насчет полузащитников Кирнана Дьюсбери-Холла и Кэрни Чуквуэмеки в зимнее трансферное окно.
Дьюсбери-Холл присоединился к "Челси" только минувшим летом, перебравшись вслед за главным тренером Энцо Мареской из "Лестера" за 30 миллионов фунтов.
Однако связь с Мареской не помогла Дьюсбери-Холлу проявить себя на новом месте. В рамках Премьер-Лиги 26-летний англичанин отметился лишь пятью появлениями на замену.
Ситуация Чуквуэмеки с игровым временем в этом сезоне обстоит еще печальнее — 21-летний англичанин не сыграл ни минуты за "Челси" в Премьер-Лиге.
Как сообщает Daily Mail, Мареска готов отправить обоих полузащитников в аренду на вторую половину сезона ради практики. Речи о постоянном трансфере не идет.
Однако оба игрока имеют высокую зарплату, часть которой "Челси" продолжит платить, пока Кирнан и Кэрни находятся в аренде.
15.12.2024 15:00
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Однако оба игрока имеют высокую зарплату, часть которой "Челси" продолжит платить, пока Кирнан и Кэрни находятся в аренде.
Источник: http://fapl.ru/posts/111823/?c=1
ого, пока только слухи о намерениях отправить в аренду, а дейли срейл уже знает детали арендного контракта. Жесть
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Наконец-то поняли что этих днищ надо сливать.
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Какую высокую? 60к? Продайте их обоих. Дьюсбери надо было в Астане оставить насовсем.
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Правильно!
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