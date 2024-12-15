Аморим: "Наши проблемы больше, чем "Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что проблемы его клуба больше, чем "Манчестер Сити".

К дерби Манчестера в воскресенье "Сити" подходит в ужасной форме — лишь одна победа и сразу семь поражений в 10 последних матчах во всех соревнованиях.



Однако Аморим понимает, что это ничто относительно тех системных проблем, которые много лет существуют в "Юнайтед".



"Они так хороши в том, что они делают, и они могут изменить свою ситуацию в любой момент".



"У них очень сильная команда, которая много лет работает вместе. Они много побеждали, но и много проигрывали. Наши проблемы больше, потому что мы работаем над простыми вещами, но мы хотим побеждать, как "Манчестер Сити".



"Это будет матч, в котором обе команды переживают не лучший момент сезона, но это всегда дерби, и мы хотим одержать победу", — сообщил Аморим Sky Sports.