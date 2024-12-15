"Ливерпуль" близок к новому контракту с Конате
"Ливерпуль" близок подписанию нового контракта со своим защитником Ибраимой Конате.
В данный момент "Ливерпуль" продолжает переговоры о продлении сотрудничества с Виргилом Ван Дейком, Трентом Александер-Арнольдом и Мохамедом Салахом, чьи действующие контракты истекают в конце сезона.
"Ливерпуль" пока не совершил прорыва в переговорах ни с кем из этой тройкой, зато вплотную приблизился к компромиссу с Конате, утверждает журналист Фабрицио Романо.
По ходу этого сезона Конате утвердился ключевым игроком команды Арне Слота, приняв участие в 18 матчах во всех соревнованиях и забив два гола.
Добавим, в данный момент Конате травмирован, отсутствуя с матча Лиги Чемпионов против "Реала" в конце ноября. Ожидается, что восстановление Ибраимы займет несколько недель.
15.12.2024 13:00
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чо за урод
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