"Ливерпуль" близок к новому контракту с Конате

"Ливерпуль" близок подписанию нового контракта со своим защитником Ибраимой Конате.

В данный момент "Ливерпуль" продолжает переговоры о продлении сотрудничества с Виргилом Ван Дейком, Трентом Александер-Арнольдом и Мохамедом Салахом, чьи действующие контракты истекают в конце сезона.



"Ливерпуль" пока не совершил прорыва в переговорах ни с кем из этой тройкой, зато вплотную приблизился к компромиссу с Конате, утверждает журналист Фабрицио Романо.



По ходу этого сезона Конате утвердился ключевым игроком команды Арне Слота, приняв участие в 18 матчах во всех соревнованиях и забив два гола.



Добавим, в данный момент Конате травмирован, отсутствуя с матча Лиги Чемпионов против "Реала" в конце ноября. Ожидается, что восстановление Ибраимы займет несколько недель.