"Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" хотят Кудуса

"Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" заинтересованы в приобретении атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохамеда Кудуса в зимнее трансферное окно.

"Арсенал" не забивает с игры уже в трех матчах Премьер-Лиги кряду, поэтому "канониры" задумываются об усилении своей атакующей линии в январе.



Серьезным претендентом на Кудуса выглядит "Ливерпуль", который лидирует в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, желая укрепить свой состав на вторую половину сезона.



Наконец, заполучить Кудуса хочет "Ньюкасл", который следит за Мохамедом с юношеских лет. Однако "сорокам" сперва нужно кого-нибудь продать, чтобы позволить себе такого рода приобретение в зимнее окно.



"Вест Хэм" осведомлен об интересе к Кудусу, установив за 24-летнего игрока сборной Ганы цену в 90 миллионов фунтов.



Daily Mirror добавляет, что следующим летом в контракте Кудуса будет действовать пункт о выкупе за 85 млн. фунтов.