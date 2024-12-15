Родри надеется еще сыграть за "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги
Полузащитник Родри надеется, что еще сыграет за "Манчестер Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги.
Родри отсутствует с сентября, когда в матче против "Арсенала" он получил потребовавшую операции травму крестообразных связок колена.
Изначально Родри ставил перед собой цель вернуться в строй к стартующую в июне клубному Чемпионату Мира, однако теперь прогнозы были скорректированы.
Как утверждает The Sun, восстановление Родри уже опережает график на пару месяцев. 28-летний испанец занимается на беговой дороже, впечатлив медиков своей подвижностью после недавнего хирургического вмешательства.
Все это вселяет оптимизм, что Родри еще не сыграл свой последний матч в этом сезоне Премьер-Лиги, однако досрочное выздоровление обладателя "Золотого мяча" не должно повлиять на планы "Сити" обзавестись центральным полузащитником в зимнее трансферное окно.
15.12.2024 10:00
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