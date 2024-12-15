Каррагер призвал МЮ продать Фернандеша и Рэшфорда

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал "Манчестер Юнайтед" продать Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге очередной перестройки, связанной с назначением Рубена Аморима на должность главного тренера.



"Юнайтед" находится в стесненном положении из-за финансового фейр-плей, и Каррагер советует "красным дьяволам" продать Фернандеша, учитывая возраст Бруну, и Рэшфорда, учитывая затяжной спад Маркуса при огромной зарплате в 325,000 фунтов в неделю.



"Аморим принял команду, которая не оправдывает ожиданий и получает высокие зарплаты. Ему нужно ее сократить, чтобы иметь возможность инвестировать в нужных игроков".



"Учитывая то, как много приобретений теряли в цене после перехода в "Юнайтед", меня не удивляет, что игроков с громким именем вроде Маркуса Рэшфорда связывают с уходом. "Юнайтед" должен продать его, потому что он не оправдывает свой роскошный контракт".



"11 голов в его 48 матчах лиги за последние 18 месяцев — это недостаточно хорошо. Ему уже 27, и ему положено быть на своем пике. "Юнайтед" никогда не выиграет Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов, если он будет их опорой в нападении".



"Фернандеш был одним из лучших игроков "Юнайтед" в трудный период и мог бы проявить себя лучше на протяжении своей карьеры на "Олд Траффорд". Но ему уже 30, и может иметь смысл избавиться от него для высвобождения средств".



"Аморим может смотреть на это по-другому и думать, что еще несколько лет Фернандеша вкупе с точечными приобретениями будут лучше. Однако возможность продажи стоит рассмотреть, потому что Фернандеш — один немногих игроков, которые могут принести большие деньги, если финансовый фейр-плей — это проблема", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.