Гвардиола не жалеет, что подписал новый контракт с "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не жалеет о подписании нового контракта со своим клубом.

В прошлом месяце Гвардиола продлил своей истекавший в конце этого сезона контракт до лета 2027.



Это событие случилось в разгар кризиса, который "Сити" до сих пор не преодолел. Однако Хосеп не жалеет о своем решении и исключает свой уход из клуба сейчас.



"Жалею ли я, что подписал новый контракт? Абсолютно нет. Я бы пожалел, если бы ушел сейчас. Я бы не смог спать. Я бы спал еще хуже, чем сейчас, если бы думал оставить клуб в такой ситуации. Невозможно".



"Они могут уволить меня, такое может случиться, но уйти? Без шансов. Если мой босс, Халдун (Аль-Мубарак, президент "Сити"), недоволен мной, они могут уволить меня. Но уйти сейчас, когда мы в таком положении? Без шансов. Нет, нет, нет".



"Когда я буду чувствовать, что настало время уйти, я уйду. Это случится, когда я перестану получать удовлетворение от того, что делаю".



"У меня нет никаких целей, которые бы определили мое пребывание здесь. Я не буду говорить, что никогда не уйду, пока снова не выиграю Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов. Мы уже достигли этого, своей игрой, своими показателями и всем. Но в нашей текущей ситуации я не могу уйти", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.