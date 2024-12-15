Слот — о матче против "Фулхэма": "Сыграли выдающимся образом"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал "выдающейся" игру своей команды в ничейном матче против "Фулхэма".

"Ливерпуль" был вынужден довольствоваться одним набранным очком в домашнем противостоянии с "Фулхэмом" накануне, однако с 17-й минуты "красные" играли вдесятером после удаления Энди Робертсона.



Вдесятером "Ливерпуль" дважды сравнивал счет, и игра команды произвела самое приятное впечатление на Слота.



"Это было совершенно противоположное, нежели в матче с "Жироной", когда я был доволен результатом, но не игрой. Здесь я очень, очень рад тому, как мы сыграли, я не мог просить о большем, но, конечно, я не рад результату, потому что потеря очков дома против "Фулхэма" — это определенно не то, что ты ожидаешь или хочешь".



"Но мы дважды уступали в счете, и против нас было все — за исключением одной вещи: наших игроков и наших фанатов. Думаю, мы сыграли выдающимся образом", — цитирует Слота The Guardian.