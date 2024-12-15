16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 15 декабря, четырьмя поединками продолжится 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Брайтон" не потерпел ни одного домашнего поражения в этом сезоне Премьер-Лиги (3 победы, 4 ничьи). "Кристал Пэлас" свел вничью четыре из шести последних поединков в чемпионате. "Чайки" ни разу не проиграли в шести последних встречах с "орлами" в Премьер-Лиги, но четыре из них завершились со счетом 1:1.



Защитник "Пэлас" Йоэл Велтман, пропустивший последние три недели, под вопросом. То же самое касается Ферди Кадиоглу, Джека Хиншелвуда и Джеймса Милнера. Солли Матч может сыграть впервые за более чем год.



Полузащитник "Пэлас" Адам Уортон не успевает залечить пах к воскресенью, но может вернуться на следующей неделе. Доэл Уорд и Матеус Франка по-прежнему травмированы.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Сити" потерпел семь поражений в 10 последних матчах во всех соревнованиях — как и в 105 предыдущих. "Манчестер Юнайтед" выиграл лишь один из семи выездных поединков в этом сезоне Премьер-Лиги — 0:3 против "Саутгемптона" (3 ничьи, 3 поражения). "Красные дьяволы" проиграли пять из шести последних встреч с "горожанами" в Премьер-Лиги, включая три крайних визита на "Этихад".



Защитник "Сити" Рико Льюис отбывает дисквалификацию, а Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Родри и Оскар Бобб травмированы. Матео Ковачич и Фил Фоден решили свои проблемы со здоровьем.



Защитник "Юнайтед" Люк Шок остается в лазарете, но Джонни Эванс возобновил тренировки.



ЧЕЛСИ — БРЕНТФОРД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" выиграл четыре матча Премьер-Лиги подряд, в каждом из трех последних забивая минимум три гола. "Брентфорд" набрал только одно очко из 21 возможного на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги против 22 из 24 возможных дома. "Пчелы" выиграли все три встречи с "синими" на "Стэмфорд Бридж" в Премьер-Лиге, забив восемь голов и пропустив лишь один.



Вингер "Челси" Педру Нету пропустит этот матч из-за перебора желтых карточек. Весле Фофана и Рис Джеймс остаются в лазарете. Ромеу Лавиа под вопросом.



"Брентфорд" снова может рассчитывать на Кристоффера Айера и Витали Янельта, но Матиас Йенсен, Рико Генри, Аарон Хики, Густаво Нунес и Джош Дасилва команде не помогут из-за травм.



САУТГЕМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 22:00



"Саутгемптон" одержал лишь одну победу в 28 последних матчах Премьер-Лиги — 1:0 против "Эвертона" в прошлом месяце (6 ничьих, 21 поражение). "Тоттенхэм" проиграл три из четырех последних выездных поединков в чемпионата — исключением стала победы 0:4 над "Манчестер Сити". Три последние встречи "святых" и "шпор" принесли 16 голов.



Лазарет "Саутгемптона" покинули Ян Беднарек, Пол Онуачу и Адам Лаллана. Джек Стивенс дисквалифицирован.



У "Тоттенхэма" отбывают дисквалификацию полузащитники Родриго Бентанкур и Ив Биссума. Кристиан Ромеро, Микки Ван де Вен и Бен Дэвис отсутствуют с повреждениями задней поверхности бедра.