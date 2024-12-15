16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 15 декабря, четырьмя поединками продолжится 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БРАЙТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00
"Брайтон" не потерпел ни одного домашнего поражения в этом сезоне Премьер-Лиги (3 победы, 4 ничьи). "Кристал Пэлас" свел вничью четыре из шести последних поединков в чемпионате. "Чайки" ни разу не проиграли в шести последних встречах с "орлами" в Премьер-Лиги, но четыре из них завершились со счетом 1:1.
Защитник "Пэлас" Йоэл Велтман, пропустивший последние три недели, под вопросом. То же самое касается Ферди Кадиоглу, Джека Хиншелвуда и Джеймса Милнера. Солли Матч может сыграть впервые за более чем год.
Полузащитник "Пэлас" Адам Уортон не успевает залечить пах к воскресенью, но может вернуться на следующей неделе. Доэл Уорд и Матеус Франка по-прежнему травмированы.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Сити" потерпел семь поражений в 10 последних матчах во всех соревнованиях — как и в 105 предыдущих. "Манчестер Юнайтед" выиграл лишь один из семи выездных поединков в этом сезоне Премьер-Лиги — 0:3 против "Саутгемптона" (3 ничьи, 3 поражения). "Красные дьяволы" проиграли пять из шести последних встреч с "горожанами" в Премьер-Лиги, включая три крайних визита на "Этихад".
Защитник "Сити" Рико Льюис отбывает дисквалификацию, а Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Родри и Оскар Бобб травмированы. Матео Ковачич и Фил Фоден решили свои проблемы со здоровьем.
Защитник "Юнайтед" Люк Шок остается в лазарете, но Джонни Эванс возобновил тренировки.
ЧЕЛСИ — БРЕНТФОРД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Челси" выиграл четыре матча Премьер-Лиги подряд, в каждом из трех последних забивая минимум три гола. "Брентфорд" набрал только одно очко из 21 возможного на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги против 22 из 24 возможных дома. "Пчелы" выиграли все три встречи с "синими" на "Стэмфорд Бридж" в Премьер-Лиге, забив восемь голов и пропустив лишь один.
Вингер "Челси" Педру Нету пропустит этот матч из-за перебора желтых карточек. Весле Фофана и Рис Джеймс остаются в лазарете. Ромеу Лавиа под вопросом.
"Брентфорд" снова может рассчитывать на Кристоффера Айера и Витали Янельта, но Матиас Йенсен, Рико Генри, Аарон Хики, Густаво Нунес и Джош Дасилва команде не помогут из-за травм.
САУТГЕМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 22:00
"Саутгемптон" одержал лишь одну победу в 28 последних матчах Премьер-Лиги — 1:0 против "Эвертона" в прошлом месяце (6 ничьих, 21 поражение). "Тоттенхэм" проиграл три из четырех последних выездных поединков в чемпионата — исключением стала победы 0:4 над "Манчестер Сити". Три последние встречи "святых" и "шпор" принесли 16 голов.
Лазарет "Саутгемптона" покинули Ян Беднарек, Пол Онуачу и Адам Лаллана. Джек Стивенс дисквалифицирован.
У "Тоттенхэма" отбывают дисквалификацию полузащитники Родриго Бентанкур и Ив Биссума. Кристиан Ромеро, Микки Ван де Вен и Бен Дэвис отсутствуют с повреждениями задней поверхности бедра.
15.12.2024 06:00
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- Вай, красавица! Ольга Пяскорская! Дай писку ебат, а я немножко кончат!
А вы думали, откуда у САНИ такой НОС и внешность неруся?
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"Сила сжатия определяется давлением" (с) Лузеркузенцы, когда почувствовали дыхание императоров в спину.
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Ну вот, наканецта. Челчей играет! Праздник на улицах настоящих фанатов футбола. Совсем уже не обладающие вкусом чудовища опробовать на вкус субботние матчи, но после 20 минут попыток пришлось им, с кислым привкусом во рту и лицом жены макрона, оставить это гиблое дело, от которого даже шестидолларовое винишко не спасает. А вот сегодня уже можно и шерстяные, кислые ёбла в подготовить в 4к к просмотру матча Императорси. Ведь иначе рискуете остаться в стадии отрицания и пропустить, как кризисный Щолсей начнёт обходить пиковый, но уже с трясущимися ножками и сжатым от страха брелочком Лузерпуль, ставивший рекорд за рекордом и собирающийся обойти Арсе0 и поставить рекорд по самому жалкому сливу чемпика в истории.
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