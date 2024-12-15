Слот дал неожиданное объяснение красной карточке Робертсона

Арне Слот и Энди Робертсон Наставник "Ливерпуля" Арне Слот нашел неожиданное объяснение красной карточке своего защитника Энди Робертсона против "Фулхэма".

Робертсон был удален уже на 17-й минуте матча Премьер-Лиги на "Энфилде" в субботу (2:2), получив прямую красную карточку за фол последней надежды.

Слот вспоминает, что в самом начале матча защитник "Фулхэма" Исса Диоп грубейшим образом сфолил на Робертсоне, и дальше Энди уже "не был собой".

По словам Слота, он просто не мог заменить 30-летнего шотландца из-за отсутствия крайних защитников на скамейке запасных.

"Команда и Робби показали свой характер. Когда тебя бьют таким образом, шипами по колену, это может быть больно несколько минут. Если ты разбегаешься, то будет лучше, и именно на это мы надеялись".

"На скамейке у меня был только один защитник, который не является левым защитником, поэтому я надеялся, он продержится, и он был весьма неплох".

"Но я заметил, что он не был собой, в момент, когда соперник попытался забросить мяч за спину, а он начал ускоряться и просто отдал передачу назад Али (Алиссону)".

"Я подумал: "Хм, окей, посмотрим, что будет дальше". Довольно скоро он получил красную карточку".

"Здесь не в чем его винить. Он показал характер продолжить игру, он получил мощный удар шипами. К сожалению, это привело к заслуженной красной карточке", — цитирует Слота The Independent.


Метки Премьер-Лига, Робертсон, Слот, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2024 00:05

Количество просмотров Просмотров: 445

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 15.12.2024 00:24 # redwhitegun
    Не смотря на КК, Робертсон тупо сдал. Хотя вроде вчера с Треном на пару были лучшими крайками лиги...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: