Слот дал неожиданное объяснение красной карточке Робертсона

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот нашел неожиданное объяснение красной карточке своего защитника Энди Робертсона против "Фулхэма".

Робертсон был удален уже на 17-й минуте матча Премьер-Лиги на "Энфилде" в субботу (2:2), получив прямую красную карточку за фол последней надежды.



Слот вспоминает, что в самом начале матча защитник "Фулхэма" Исса Диоп грубейшим образом сфолил на Робертсоне, и дальше Энди уже "не был собой".



По словам Слота, он просто не мог заменить 30-летнего шотландца из-за отсутствия крайних защитников на скамейке запасных.



"Команда и Робби показали свой характер. Когда тебя бьют таким образом, шипами по колену, это может быть больно несколько минут. Если ты разбегаешься, то будет лучше, и именно на это мы надеялись".



"На скамейке у меня был только один защитник, который не является левым защитником, поэтому я надеялся, он продержится, и он был весьма неплох".



"Но я заметил, что он не был собой, в момент, когда соперник попытался забросить мяч за спину, а он начал ускоряться и просто отдал передачу назад Али (Алиссону)".



"Я подумал: "Хм, окей, посмотрим, что будет дальше". Довольно скоро он получил красную карточку".



"Здесь не в чем его винить. Он показал характер продолжить игру, он получил мощный удар шипами. К сожалению, это привело к заслуженной красной карточке", — цитирует Слота The Independent.