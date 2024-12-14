"Сити" задумывается о приглашении Погба

Поль Погба и Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" рассматривает возможность приглашения бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Благодаря досрочному прекращению своего контракта с "Ювентусом" Погба будет доступен свободным агентом в январе.

А снова сыграть в футбол Погба сможет в марте, потому что его четырехлетняя дисквалификация за допинг была сокращена до 18 месяцев в результате апелляции.

По информации The Independent, 31-летний француз является одним из вариантов, рассматриваемых "Сити", который сейчас имеет дело с эпидемией травм.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола остается поклонником Погба. Правда, сам Поль осторожно настроен насчет "Сити" из-за своей связи "Юнайтед".


Метки Манчестер Сити, Погба

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2024 23:00

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  1. ar7em 14.12.2024 23:28 # ar7em
    я когда варианты рассматриваю, тоже ебанутые прикидываю на всякий случай. ну в жизни может случится все что угодно: инопланетяне, вампиры, восстание бурят, ануллирование медалей кадырки младшего и погба в сити

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