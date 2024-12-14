"Сити" задумывается о приглашении Погба

"Манчестер Сити" рассматривает возможность приглашения бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Благодаря досрочному прекращению своего контракта с "Ювентусом" Погба будет доступен свободным агентом в январе.



А снова сыграть в футбол Погба сможет в марте, потому что его четырехлетняя дисквалификация за допинг была сокращена до 18 месяцев в результате апелляции.



По информации The Independent, 31-летний француз является одним из вариантов, рассматриваемых "Сити", который сейчас имеет дело с эпидемией травм.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола остается поклонником Погба. Правда, сам Поль осторожно настроен насчет "Сити" из-за своей связи "Юнайтед".