"Сити" задумывается о приглашении Погба
"Манчестер Сити" рассматривает возможность приглашения бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Благодаря досрочному прекращению своего контракта с "Ювентусом" Погба будет доступен свободным агентом в январе.
А снова сыграть в футбол Погба сможет в марте, потому что его четырехлетняя дисквалификация за допинг была сокращена до 18 месяцев в результате апелляции.
По информации The Independent, 31-летний француз является одним из вариантов, рассматриваемых "Сити", который сейчас имеет дело с эпидемией травм.
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола остается поклонником Погба. Правда, сам Поль осторожно настроен насчет "Сити" из-за своей связи "Юнайтед".
14.12.2024 23:00
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Последние комментарии:
я когда варианты рассматриваю, тоже ебанутые прикидываю на всякий случай. ну в жизни может случится все что угодно: инопланетяне, вампиры, восстание бурят, ануллирование медалей кадырки младшего и погба в сити
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