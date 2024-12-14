Артета объяснил, почему заменил Райса и Эдегора против "Эвертона"

Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему заменил полузащитников Деклана Райса и Мартина Эдегора против "Эвертона".

В субботу "Арсенал" так и не смог взломать ворота "Эвертона", завершив домашний матч Премьер-Лиги со счетом 0:0.



Артета удивил болельщиков "Арсенала", когда снял с игры Райса и Эдегора на 62-й минуте. Оказывается Деклан получил травму, тогда как замена Мартина была тактической.



"Я понимаю реакцию фанатов на замену Мартина. Если бы Итан (Нванери) вышел и забил гол, это был бы отличный гол. Если нет, значит ты убрал своего капитана. Таков футбол. Уверен, все игроки хотят играть 90 минут, но запасные для того и есть, чтобы стараться помогать команде".



"В случае с Декланом я заменил его, потому что он что-то почувствовал. В случае с Мартином это было тактическое решение, принятое, чтобы постараться изменить ритм игры".



"Последнюю неделю или две Деклана беспокоила небольшая болячка. Он попросил о замене в тот момент, поэтому нам пришлось сделать это", — цитирует Артету Evening Standard.