Ван Дейк: "Рефери нервничал"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк высказал свои претензии к рефери Тони Харрингтону после матча Премьер-Лиги против "Фулхэма".

Уже на 17-й минуте оставшись вдесятером и уступая к тому моменту 0:1, в итоге "Ливерпуль" смог добыть ничью в субботнем матче на "Энфилде".



Ван Дейк доволен тем, как "Ливерпуль" проявил характер, но в то же время чувствует, что Харрингтон упустил контроль над игрой.



"Отличный "камбэк" — это очень позитивно. Мы были расстроены тем, что остались вдесятером, но мы дали бой и продолжили стараться создавать моменты. Мы могли получить больше, но очко нас устроит, и мы движемся дальше".



"Нужно было сохранять спокойствие. Сказать это сложнее, чем сделать. Этому матчу всегда было суждено стать сложным. Мы убедились в этом в прошлом году и видели их на прошлой неделе против "Арсенала". Нам пришлось переломить игру и продолжать сражаться. Мы старались".



"Я поговорил с игроками "Фулхэма", и все мы чувствовали, что рефери нервничал. Он не смог нормально объясниться с Робертсоном, как мне показалось. Но мы не можем винить рефери. Все мы говорим о том, что рефери нуждаются в защите, но я не мог поговорить с ним. Это не так важно, потому что мы потеряли очи не из-за рефери".



"Что поделать. Мы соглашаемся на очко, и теперь нам нужно восстановить силы и подготовиться к матчу в среду", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.