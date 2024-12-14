"Ливерпуль" вдесятером сыграл вничью с "Фулхэмом"

С 17-й минуты играя вдесятером, "Ливерпуль" поделил очки в домашнем противостоянии с "Фулхэмом" — 2:2.

Относительно 3:3 с "Ньюкаслом" 10 дней назад в стартовый состав "красных" вернулись Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи и Луис Диас, заменив Кувина Келлехера, Джарелла Куансу, Алексиса Макаллистера и Дарвина Нуньеса.



У "дачников" произошло три перестановки в старте. Состав был обновлен с помощью Хорхе Куэнки, Андреаса Перейры и Харри Уилсона.



Матч на "Энфилде" начался неожиданно — с быстрого гола гостей. Энтони Робинсон навесил с левого фланга в район дальней штанги, где Перейра пробил ногой в касание по летящему мячу с рикошетом от бедра Энди Робертсона — 0:1.



На 17-й минуте Робертсон еще раз подвел свою команду. Энди совершил фол последней надежды, пытаясь исправить свою ошибку, и получил прямую красную карточку.



Несмотря на дефицит в одного игрока, "Ливерпуль" старался диктовать игру и атаковать, но создание моментов давалось хозяевам с большим трудом.



Второй тайм начался с того, что Коди Гакпо на дальней штанге замкнул головой навесную передачу Мохамеда Салаха — 1:1.



"Красные" продолжили оказывать давление, надеясь вырвать победу, но в итоге пропустили сами. На 76-й минуте Робинсон прострелил низом с левого края штрафной во вратарскую, а вышедший на замену Родриго Мунис в касание поразил цель — 1:2.



Однако хозяева не опустили руки и от поражения все же ушли. На 86-й минуте появившийся на замену Диогу Жота технично развернулся на границе штрафной и пробил — 2:2.



Заключительные минуты "Ливерпуль" провел в атаках, но было уже слишком поздно.



"Ливерпуль" оказался в чрезвычайно сложном положении после раннего гола и удаления Робертсона, поэтому ничья — не такой уж плохой результат. "Красные" показали достойный футбол вдесятером.



"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче