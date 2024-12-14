"Ливерпуль" вдесятером сыграл вничью с "Фулхэмом"
С 17-й минуты играя вдесятером, "Ливерпуль" поделил очки в домашнем противостоянии с "Фулхэмом" — 2:2.
Относительно 3:3 с "Ньюкаслом" 10 дней назад в стартовый состав "красных" вернулись Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи и Луис Диас, заменив Кувина Келлехера, Джарелла Куансу, Алексиса Макаллистера и Дарвина Нуньеса.
У "дачников" произошло три перестановки в старте. Состав был обновлен с помощью Хорхе Куэнки, Андреаса Перейры и Харри Уилсона.
Матч на "Энфилде" начался неожиданно — с быстрого гола гостей. Энтони Робинсон навесил с левого фланга в район дальней штанги, где Перейра пробил ногой в касание по летящему мячу с рикошетом от бедра Энди Робертсона — 0:1.
На 17-й минуте Робертсон еще раз подвел свою команду. Энди совершил фол последней надежды, пытаясь исправить свою ошибку, и получил прямую красную карточку.
Несмотря на дефицит в одного игрока, "Ливерпуль" старался диктовать игру и атаковать, но создание моментов давалось хозяевам с большим трудом.
Второй тайм начался с того, что Коди Гакпо на дальней штанге замкнул головой навесную передачу Мохамеда Салаха — 1:1.
"Красные" продолжили оказывать давление, надеясь вырвать победу, но в итоге пропустили сами. На 76-й минуте Робинсон прострелил низом с левого края штрафной во вратарскую, а вышедший на замену Родриго Мунис в касание поразил цель — 1:2.
Однако хозяева не опустили руки и от поражения все же ушли. На 86-й минуте появившийся на замену Диогу Жота технично развернулся на границе штрафной и пробил — 2:2.
Заключительные минуты "Ливерпуль" провел в атаках, но было уже слишком поздно.
"Ливерпуль" оказался в чрезвычайно сложном положении после раннего гола и удаления Робертсона, поэтому ничья — не такой уж плохой результат. "Красные" показали достойный футбол вдесятером.
"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче
14.12.2024 20:00
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Последние комментарии:
Играл Фулхем, потерял очки Лузерпуль, а залупульцы как всегда "ШО ТАМ ПО ЩОЛСЕЙ?". Бедняг всё никак лондонские ебыри не отпускают. Ну ниче, ниче, завтра уже на матч ебырей из Лондона можно будет и посмотреть.
(ответить)
Это реальная фотография или фотошоп? https://ibb.co/XpyPHMJ
(ответить)
Висса, Мбеумо братишки наши. Пора спустить наших жопанюхов на землю. Верим
(ответить)
https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D1%83%D0%B4&;rlz=1C1GCEA_enMD1130MD1130&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
интересно, сколько из 18 отзывов настоящие?
(ответить)
самое интересное, что Фулхэму повезло взять очко из-за кривоногово Хименеса. что за хуйню он исполнил при выходе 1 на 1 после фола Робертсона?)) это пиздец. забей он, 0-2, но в равных составах колбаса бы их выебала, Фулхэм судя по обзору вообще мертвейший был и 100% готов был рогатку раздвинуть и проебать
(ответить)
Да, я люблю кавказцев и что с того? Не такая, конечно, крепкая мужская дружба с ними, как с ребятами из ближнего востока, но очень хорошо ухаживать умеют (шестидолларовое винишко под тбилисский закат навсегда в сердечке) грех жаловаться.
(ответить)
Кубович, я для тебя роль в "Чужом" нашел.
"Чужой: Из пизды на волю."
https://ibb.co/VDPbTH5
(ответить)
Ньюкасл на совершенно ином уровне развития, нежели Челси(с)
(ответить)
Ну а пенсы, как всегда, молодцы - сосут концы, Ливерпуль теряет очки, а у Челси всё равно минус 5. Вот же зашкварыши, идеальные жопанюхи.)
(ответить)
Словно хуй Хованских в АРИНОЧКУ вошёл Силва в Слота.
(ответить)
фулхэм те еще автобусники, переиграли их полностью даже в неравных составах. Не фартануло со 2 пропущеным.
Ну а членсы даже в случае победы все равно останутся нашими жопанюхами
(ответить)
А по поводу Арсенала лучше всего скажет предсказания питерского гея
15.02.2024 08:47 #
takernotagiver
В АПЛ жду доминацию трёх испанских тренеров - Гвардиолы, Артеты и Алонсо.
Источник: http://fapl.ru/posts/105838/?c=1
(ответить)
А так если без шуток пидорпуль достойно смотрелся десятеро против не последней команды
(ответить)
Показали характер, но ска должны уже решать проблему с защитой. Если Конате сломается, все, тут же начнется вот это вот клоунада. Даже ска пристарелый Рамос лучше будет справляться, чем Куанса и Гомез вместе взятые. Против кастла могли вырвать и здесь.
А что касается Роббо, тут прям выпрашивается трансфер Робинсона. Как он окуенно играл против Сака в прошлом туре и сейчас против Салаха, плюс еще две ГП.
(ответить)
Единственный матч, который лузерпульцы решили глянуть (параллельно чекая, не смотрят ли матч аристократы), но уже после 20 минут начали молить оллаха, чтобы это издевательство закончилось.
Ну ниче, ниче, залупутенцы, потерпите немного, Челсей завтра играет.
(ответить)
Ну норм, исходя из событий первого тайма. А никто не говорил, что будет легко после Клоппа и сезон пройдут анбитен. Подобные матчи неизбежны, как и спады у игроков. Но хорошо, что Алиссон и Жота вернулись, ждём Конатешку.
(ответить)
ещё недавно оба первых были топарями, а третий - околотопом
14.12.2024 20:13 #
dexter
Кванса, Трент, Роббо - нахуй из команды. Позорники.
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Источник: http://fapl.ru/posts/111809/?c=1
(ответить)
Челси в гостях у ТТХ горел 2-0 на 10 минуте и вырвал победу на классе и характере. Сравните с лузер палью сегодня, которая у себя дома еле отскочила от дачников
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Плывет Ливерпуль, не выдерживает давления РОБОКОПСИ
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23 игр 19 побед во всех турнирах
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