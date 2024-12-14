"Арсенал" не справился с "Эвертоном"

Мартин Эдегор "Арсенал" в третьем матче Премьер-Лиги не смог забить с игры, в результате чего был вынужден довольствоваться ничьей 0:0 против "Эвертона".

По сравнению с победой 3:0 над "Монако" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "канониров" вернулись Габриэль Магальяэс, Юрриен Тимбер и Кай Хаверц, заменив Якуба Кивера, Томаса Партея и Габриэля Жезуса. Юниор Майлс Льюис-Скелли сохранил свое место слева в обороне.

В стартовый состав "ирисок" на этот матч вернулся Джек Харрисон, заменив Дуайта Макнила.

"Эвертон" полностью отдал инициативу сопернику и окопался возле своих ворот, сосредоточившись на разрушении игры "Арсенала".

Хозяевам было непросто преодолеть столь насыщенную оборону, и за первый тайм всего пару раз напрягли Джордана Пикфорда. Особенно хорош был момент Мартина Эдегора на 29-й минуте, когда капитан "канониров" наносил удар из центра штрафной, однако голкипер "ирисок" спас свою команду.

Второй тайм начался с еще одного спасения Пикфорда, который не позволил Букайо Сака поразить ближний угол ворот из пределов штрафной площади.

На 62-й минуте Деклайн Райс и Эдегор покинули поле, после чего игра у "Арсенала" разладилась. "Канониры", конечно, по-прежнему оказывали давление, но атаковали слишком примитивно, и даже угловые ни к чему не приводили.

"Эвертон" практически ни разу не потревожил Давида Райю, но в обороне сыграл дисциплинированно и свое очко заслужил. "Арсенал" просто разучился забивать с открытой игры.

"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2024 19:55

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Последние комментарии:




  1. chelsea762 14.12.2024 20:51 # chelsea762
    Калониры сосямба!!!

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  2. sir-alexferguson 14.12.2024 20:41 # sir-alexferguson
    потрясающие конкуренты у сити.
    сити может болт жевать, но иные инвалиды не могут этим воспользоваться

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  3. tigerpool 14.12.2024 20:38 # tigerpool
    В арсенал никто и не верил, что станет чемпионом. Даже есть ролик, где их фанат спрашивает у игроков сборной Англии кто станет чемпионом и там не то что никто пушкарей не называет, даже все ржут на счет возможного чемпионства арсенала.

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  4. chelsea88 14.12.2024 20:24 # chelsea88
    Леол, очередной слитый сезон калониров.

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  5. meshuggah 14.12.2024 20:23 # meshuggah
    8 угловых и ноль голов ахахах гг автобусники обоссаные что случилось уже с угловых не можете, чмохи

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  6. gameboy 14.12.2024 20:22 # gameboy
    Так-то пенка была 100%
    Но суть не в этом, суть в том, что без Райса и Эдегора Сака теряется, а обострять некому.

    Жезус к сожалению так и не проявил себя кроме первых трех матчей за клуб > продать нахуй

    Дьёкериш напрашивается срочно

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  7. division 14.12.2024 20:19 # division
    Дайч грамотно нейтрализовал угловые Арсенала, а ничего другого этот новый Сток Сити больше не умеет. Я ещё летом сказал, что не может стать чемпионом команда, которая надеется только на угловые и у которой вообще нет игры

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  8. xxa 14.12.2024 20:15 # xxa
    к Анониры молодцы

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  9. chelsiukpro 14.12.2024 20:12 # chelsiukpro
    Арсанал далек к победе АПЛ!

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  10. shearer1 14.12.2024 20:09 # shearer1
    Дайте Арсу стандарты

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  11. lfc-krr 14.12.2024 20:06 # lfc-krr
    Почти весь матч в меньшенстве отыграли. Жаль не дожали.
    Робо, конечно, нужно искать замену. Парень сдал в этом сезоне сильно.
    Боевая ничья.

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  12. scauzer11 14.12.2024 20:05 # scauzer11
    целых восемь угловых подали)

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  13. chelsiukpro 14.12.2024 20:05 # chelsiukpro
    Ротета четко ведет команду

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  14. bembo 14.12.2024 20:03 # bembo
    Ротета четко ведет команду

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  15. redwhitegun 14.12.2024 19:58 # redwhitegun
    Уже на 75й минуте было ясно, что они ни за что не смогут забить...
    Эдегора нужно палками загонять в зал, это пизец, в какой он отвратительной форме. Жоржинья тупорогая тварь просто, последние секунды идут, он блять три минуты думает куда отдать пас и отдает в ноги сопернику.

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  16. wengerrrro 14.12.2024 19:58 # wengerrrro
    как же повезло Эвертону, должны были проигрывать 5-0, 10 штанг....а нет.....перепутал
    интересно что вообще Артета делает между матчами, атака 0, идей 0, шальной пас Сака или Эдегора или навесик с углового и все. больше надежд нет. фу 6лять.

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