"Арсенал" не справился с "Эвертоном"
"Арсенал" в третьем матче Премьер-Лиги не смог забить с игры, в результате чего был вынужден довольствоваться ничьей 0:0 против "Эвертона".
По сравнению с победой 3:0 над "Монако" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "канониров" вернулись Габриэль Магальяэс, Юрриен Тимбер и Кай Хаверц, заменив Якуба Кивера, Томаса Партея и Габриэля Жезуса. Юниор Майлс Льюис-Скелли сохранил свое место слева в обороне.
В стартовый состав "ирисок" на этот матч вернулся Джек Харрисон, заменив Дуайта Макнила.
"Эвертон" полностью отдал инициативу сопернику и окопался возле своих ворот, сосредоточившись на разрушении игры "Арсенала".
Хозяевам было непросто преодолеть столь насыщенную оборону, и за первый тайм всего пару раз напрягли Джордана Пикфорда. Особенно хорош был момент Мартина Эдегора на 29-й минуте, когда капитан "канониров" наносил удар из центра штрафной, однако голкипер "ирисок" спас свою команду.
Второй тайм начался с еще одного спасения Пикфорда, который не позволил Букайо Сака поразить ближний угол ворот из пределов штрафной площади.
На 62-й минуте Деклайн Райс и Эдегор покинули поле, после чего игра у "Арсенала" разладилась. "Канониры", конечно, по-прежнему оказывали давление, но атаковали слишком примитивно, и даже угловые ни к чему не приводили.
"Эвертон" практически ни разу не потревожил Давида Райю, но в обороне сыграл дисциплинированно и свое очко заслужил. "Арсенал" просто разучился забивать с открытой игры.
"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче
14.12.2024 19:55
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Последние комментарии:
Калониры сосямба!!!
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потрясающие конкуренты у сити.
сити может болт жевать, но иные инвалиды не могут этим воспользоваться
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В арсенал никто и не верил, что станет чемпионом. Даже есть ролик, где их фанат спрашивает у игроков сборной Англии кто станет чемпионом и там не то что никто пушкарей не называет, даже все ржут на счет возможного чемпионства арсенала.
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Леол, очередной слитый сезон калониров.
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8 угловых и ноль голов ахахах гг автобусники обоссаные что случилось уже с угловых не можете, чмохи
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Так-то пенка была 100%
Но суть не в этом, суть в том, что без Райса и Эдегора Сака теряется, а обострять некому.
Жезус к сожалению так и не проявил себя кроме первых трех матчей за клуб > продать нахуй
Дьёкериш напрашивается срочно
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Дайч грамотно нейтрализовал угловые Арсенала, а ничего другого этот новый Сток Сити больше не умеет. Я ещё летом сказал, что не может стать чемпионом команда, которая надеется только на угловые и у которой вообще нет игры
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к Анониры молодцы
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Арсанал далек к победе АПЛ!
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Дайте Арсу стандарты
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Почти весь матч в меньшенстве отыграли. Жаль не дожали.
Робо, конечно, нужно искать замену. Парень сдал в этом сезоне сильно.
Боевая ничья.
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целых восемь угловых подали)
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Ротета четко ведет команду
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Ротета четко ведет команду
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Уже на 75й минуте было ясно, что они ни за что не смогут забить...
Эдегора нужно палками загонять в зал, это пизец, в какой он отвратительной форме. Жоржинья тупорогая тварь просто, последние секунды идут, он блять три минуты думает куда отдать пас и отдает в ноги сопернику.
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как же повезло Эвертону, должны были проигрывать 5-0, 10 штанг....а нет.....перепутал
интересно что вообще Артета делает между матчами, атака 0, идей 0, шальной пас Сака или Эдегора или навесик с углового и все. больше надежд нет. фу 6лять.
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