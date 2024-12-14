"Арсенал" не справился с "Эвертоном"

"Арсенал" в третьем матче Премьер-Лиги не смог забить с игры, в результате чего был вынужден довольствоваться ничьей 0:0 против "Эвертона".

По сравнению с победой 3:0 над "Монако" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "канониров" вернулись Габриэль Магальяэс, Юрриен Тимбер и Кай Хаверц, заменив Якуба Кивера, Томаса Партея и Габриэля Жезуса. Юниор Майлс Льюис-Скелли сохранил свое место слева в обороне.



В стартовый состав "ирисок" на этот матч вернулся Джек Харрисон, заменив Дуайта Макнила.



"Эвертон" полностью отдал инициативу сопернику и окопался возле своих ворот, сосредоточившись на разрушении игры "Арсенала".



Хозяевам было непросто преодолеть столь насыщенную оборону, и за первый тайм всего пару раз напрягли Джордана Пикфорда. Особенно хорош был момент Мартина Эдегора на 29-й минуте, когда капитан "канониров" наносил удар из центра штрафной, однако голкипер "ирисок" спас свою команду.



Второй тайм начался с еще одного спасения Пикфорда, который не позволил Букайо Сака поразить ближний угол ворот из пределов штрафной площади.



На 62-й минуте Деклайн Райс и Эдегор покинули поле, после чего игра у "Арсенала" разладилась. "Канониры", конечно, по-прежнему оказывали давление, но атаковали слишком примитивно, и даже угловые ни к чему не приводили.



"Эвертон" практически ни разу не потревожил Давида Райю, но в обороне сыграл дисциплинированно и свое очко заслужил. "Арсенал" просто разучился забивать с открытой игры.



"Арсенал" — "Эвертон". Отчет о матче