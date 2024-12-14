Мареска доволен Робертом Санчесом
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что доволен Робертом Санчесом как своим первым номером.
По ходу этого сезона Санчес неоднократно подвергался критике. Некоторые болельщики "Челси" хотят, чтобы Мареска использовал в Премьер-Лиге Филипа Йоргенсена, а в прессе время от времени появляются слухи о намерении "синих" пригласить нового голкипера.
Однако Мареска вполне доволен Санчесом и не планирует использовать ротацию на последнем рубеже в Премьер-Лиге.
"Смысл не в том, чтобы менять вратарей, мы доверяем Роберту. Но в то же время мы обладаем двумя голкиперами, и они оба хороши. До тех пор, пока они поддерживают одинаковый уровень, мы счастливы этим", — цитирует Мареску talkSPORT.
14.12.2024 19:00
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