Трент высказался насчет переговоров о новом контракте
Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд высказался по поводу процесса переговоров о новом контракте.
Как известно, действующий контракт Трента по-прежнему истекает в конце сезона, и "Ливерпуль" не теряет надежд склонить своего воспитанника к новой сделке.
26-летний англичанин предпочитает, чтобы процесс переговоров оставался строго конфиденциальным, как это было в предыдущие разы.
"Я нахожусь в клубе уже 20 лет. За это время я четыре или пять раз продлевал контракт, и информация об этом ни разу не утекала в прессу — на сей раз этого тоже не будет", — сообщил Трент Sky Sports.
14.12.2024 18:00
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