Трент высказался насчет переговоров о новом контракте

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд высказался по поводу процесса переговоров о новом контракте.

Как известно, действующий контракт Трента по-прежнему истекает в конце сезона, и "Ливерпуль" не теряет надежд склонить своего воспитанника к новой сделке.

26-летний англичанин предпочитает, чтобы процесс переговоров оставался строго конфиденциальным, как это было в предыдущие разы.

"Я нахожусь в клубе уже 20 лет. За это время я четыре или пять раз продлевал контракт, и информация об этом ни разу не утекала в прессу — на сей раз этого тоже не будет", — сообщил Трент Sky Sports.


Метки Александер-Арнольд, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2024 18:00

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