Трент высказался насчет переговоров о новом контракте

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд высказался по поводу процесса переговоров о новом контракте.

Как известно, действующий контракт Трента по-прежнему истекает в конце сезона, и "Ливерпуль" не теряет надежд склонить своего воспитанника к новой сделке.



26-летний англичанин предпочитает, чтобы процесс переговоров оставался строго конфиденциальным, как это было в предыдущие разы.



"Я нахожусь в клубе уже 20 лет. За это время я четыре или пять раз продлевал контракт, и информация об этом ни разу не утекала в прессу — на сей раз этого тоже не будет", — сообщил Трент Sky Sports.